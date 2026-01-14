任容萱爆Selina被兒摸肚預言「寶寶出來」 鬆口認復合前任「有可能」

【緯來新聞網】任容萱今（14日）出席陽光基金會與全聯佩樺圓夢基金會的「零錢捐」公益記者會，呼籲大眾關注燒傷顏損兒。針對姊姊Selina（任家萱）懷二胎的傳聞，任容萱今再次代為澄清，表示目前尚無好消息。不過她分享了一段溫馨趣聞，2歲多的姪子小腰果近日與Selina泡澡時，突然摸著媽媽肚子說「寶寶出來」，這番童言童語讓Selina驚訝之餘，也增添了繼續努力求子的動力。

任容萱出席陽光基金會與全聯佩樺圓夢基金會的「零錢捐」公益記者會。（圖／陽光基金會提供）

現場與患有葡萄酒色斑的孩子悠悠互動時，任容萱一度感性落淚，她深感顏損兒在成長過程中，往往必須承受外人難以想像的異樣眼光與心理壓力。談起燒傷話題，任容萱不捨地提到姊姊Selina當年的痛苦。她回憶，愛漂亮的姊姊當時受傷面積極大，家人能做的僅有陪伴與微小的食物誘惑。她印象最深刻的一幕，是任爸曾陪著Selina一邊大哭、一邊大喊：「任家萱妳做得到！」那份撕心裂肺的親情力量，至今仍讓現場動容。



任容萱也坦承，自己在學生時期曾有嚴重的容貌焦慮。尤其剛上高中時正逢S.H.E爆紅，全校學生像看動物園般擠在教室門口，對她的長相指指點點，酸言酸語說「姊姊比較漂亮」。她感念當時同班同學體貼地用外套擋住窗戶，幫她隔絕不友善的目光。

現場與患有葡萄酒色斑的孩子悠悠互動時，任容萱一度感性落淚。（圖／陽光基金會提供）

此外，任容萱與小5歲男友林柏澍2020年被媒體直擊戀情，去年曾以「朋友」稱呼對方，被外界解讀為分手。今日被問及此事，她態度顯得從容許多，強調雙方「維持友好，不侷限彼此關係」。當被問及復合可能，她語帶玄機表示「不好說」，認為一段關係需要雙向努力經營，似乎為未來留下了彈性空間。



心理諮商帶來轉變，更勇敢表達內心 任容萱透露，去年開始接觸心理諮商後受益良多。過去她習慣躲在安全區以保護自己，現在則學會清晰表達想法，人際與情感關係也因此變得更緊密。她感嘆，無論是親情或愛情，若沒有共同的努力方向，確實會感到可惜，目前她正以更成熟的心態面對生活。

民眾可前往全台全聯福利中心投下零錢，或透過PXPay捐贈點數，支持「陽光孩子助學培力計畫」。（圖／陽光基金會提供）

即日起至3月31日，民眾可前往全台全聯福利中心投下零錢，或透過PXPay捐贈點數，支持「陽光孩子助學培力計畫」，協助燒傷顏損兒改善生理功能並重拾自信。

