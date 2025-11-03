任容萱疑分手 闢謠姊姊懷二胎

三立電視3日舉辦「2025三立集團內容創新發布會」，新戲《我的媽媽欠栽培》主演鍾欣凌、黃嘉千、劉香慈、《愛鄰洗衣店》的柯叔元、曹佑寧、任容萱、禾羽及《佛系使者–阿夜》姚以緹共同出席。任容萱被問及姊姊Selina傳疑似懷第二胎，笑回：「沒有啦，承蒙貴言，我也希望再有一個小外甥！」曹佑寧被問及同樣參加過《全明星運動會》的邱勝翊（王子）與粿粿爆婚外情，尷尬表示：「我們就只是節目上認識，其實不算是有私交」。

任容萱表示，因為姊妹感情很好，姊姊也希望自己的小孩有手足，「但不強求。託大家的祝福，希望可以有下一胎。但她目前是專注在養育小腰果上」。被問也想要生一個？「我目前沒有這樣的計畫，沒有想要走入下一步的對象」，任容萱2020年大方認愛林柏樹，相較於去年受訪時還看似甜蜜，她昨說「1年會發生很多事」，直言「就是朋友關係，對方不是演藝人員或公眾人物，不用太討論」，被解讀應該已分手。

鍾欣凌、黃嘉千、劉香慈也代表《我的媽媽欠栽培》出席。鍾欣凌說自己是欠栽培的唱跳歌手，小時候都會跟表姊在房間玩遊戲，把床當舞台，披著床單在床上開心唱跳，學當時最夯的節目《五燈獎》比賽唱歌，因為想當明星。恢單的黃嘉千除了自認是欠栽培的天才廚師，被問感情現況，直言目前沒有對象，如果真的有交往對象也是好事，「目前為止就是沒有，先專心工作、照顧小孩」。