任容萱號召民眾「一塊用愛灌溉」陽光孩子成長之路
▲任容萱用心準備禮物送給悠悠，悠悠回贈畫作合影。（圖：陽光基金會提供）
在視覺先行的時代，主流審美往往成了唯一標準，導致外貌差異容易被貼上刻板標籤，卻遮蔽了本就與生俱來的珍貴價值。為了打破這道無形的牆，今年全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會連續兩年和陽光基金會合作零錢捐，再度邀請藝人任容萱擔任陽光愛心大使，並舉辦「愛‧從1開始－陽光孩子助學培力計畫」，呼籲大眾同理支持燒傷顏損兒童及家庭，陪伴每個孩子自信成長。
今年即將升上小學的悠悠，出生時臉部有著鮮紅的「葡萄酒色斑」。血管若不斷增生腫大，恐將影響生理功能，悠悠媽曾為此憂心到整個月以淚洗面；所幸在陽光基金會的專業陪伴下，悠悠出生滿3個月便開始接受雷射治療，至今已堅強挺過15次療程。即使全家人選擇堅強面對，但外出時他人的好奇打聽，或是小朋友無心的一句「她好醜」，依舊讓媽媽心疼不已。面對即將踏入國小校園，悠悠媽媽坦言，雖已提前為孩子建立心理韌性、練習如何回應異樣眼光，心中仍不免不安「不知道未來還要面對多少惡言惡語」。她也感謝陽光基金會在悠悠剛入幼兒園時，安排社教人員到校推廣「臉部平權」，讓同儕因理解而減少無意的傷害，她深信只要社會多一分認識與同理，就能幫助顏損兒童在友善的校園環境及求學路上自信成長。
陽光基金會長期陪伴陷入低潮的燒傷顏損兒家庭，整合生理復健、心理諮商、家庭與社會支持、醫療補助，以及就學宣導、學業與才藝獎助等服務。許多孩子因先天疾病或後天意外傷害（如血管瘤、神經纖維瘤、燒傷等）留下外表損傷，不只要承受治療與復健的疼痛，還必須面對自我接納、人際互動與就學適應的重重壓力。陽光每年服務逾400位燒傷顏損兒童，同時深入社區與校園推動「臉部平權」，把支持延伸到孩子生活的每一個場域。陽光基金會執行長舒靜嫻表示，希望透過教育與陪伴，讓社會理解無論顏面外觀如何，每個人都值得被尊重與公平對待。
陽光愛心大使任容萱表示，燒傷顏損兒童常因外貌差異承受異樣眼光，但每個孩子都值得被理解與善待，只要社會多一份包容與靠近，就能帶來溫暖的改變，當我們學會擁抱多元、尊重差異，社會也會因友善而變得更好。活動現場，任容萱親自送上開學禮包與福利熊彩色筆組，為即將升小學的悠悠加油打氣，祝福她自信迎接新的學習旅程；悠悠也悄悄準備了一份驚喜回禮，將親手繪製的畫作送給容萱姐姐，畫紙上純真的筆觸傳遞出孩子真摯的情感與生命力。
全聯行銷部協理劉鴻徵表示，統計去年四季零錢捐勸募金額突破3,176萬（包含每季率先捐），相較前年成長達7.12%，創下近十年募款新高。其中PX Pay募得福利點數1,649萬點（相當於164.9萬元），全支付募得金額273萬。全聯福利中心率先捐出1,000萬點福利點數（等值新台幣100萬元），拋磚引玉發揮企業影響力，希望陪伴每個正面臨身心挑戰的孩子，勇敢跨越生活中的重重關卡。
全聯佩樺基金會董事張宜君表示，燒傷及顏損孩子在成長過程中，必須承受無數次手術與復健，更要面對外界異樣眼光的考驗。除了醫療與復健的投入，他們更渴望能在不受歧視與偏見的環境中安心生活。因此，心理陪伴與社會的關愛支持缺一不可，期盼透過完善的支持系統與平權宣導，減少大眾的標籤與誤解，陪伴孩子堅定且安心地踏出成長每一步。
