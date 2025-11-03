任容萱認了恢單！ 曝Selina生子計畫

三立3日舉辦新劇的發布會，《愛鄰洗衣店》的柯叔元、曹佑寧、任容萱、禾羽以及《我的媽媽欠栽培》鍾欣凌、黃嘉千、劉香慈還有《佛系使者-阿夜》的姚以緹都出席。任容萱聊到姊姊Selina日前被誤以為懷有身孕，她澄清表示，「沒有啦！」

任容萱（左二）。（圖／小娛樂）

不過任容萱透露，自己也很希望能再有一個小外甥，「我跟姊姊的感情很好，所以她也希望她小孩有手足，但不強求」，至於是否有在做備孕準備，她並不知情，不過姊姊有說過，她的小孩也算手足，「我目前沒有計劃也沒有對象，就是沒有想要走到下一步的對象」，坦言已經分手圈外男友，現在就是朋友關係，至於分手的時間點，她表示這一年發生了很多事，「對方也不是演藝人員，不是公眾人物，就不要太討論他的事情」。

廣告 廣告

「2025三立集團內容創新發布會」，正式公布明年度重點節目計畫，以內容創新為核心、以科技整合為驅動的全方位佈局。三立電視總經理高明慧於致詞中指出，不僅是成果的分享，更是一場「共創未來的邀請」。未來三立將持續以內容創新、科技創新、治理創新，推動影視內容升級與永續發展，期許台灣的軟實力，能與同業夥伴匯聚成「TEAM TAIWAN」影視隊，讓內容成為國力，攜手走向國際。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

觀看更多相關影音