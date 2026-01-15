任容萱邀民眾「一塊用愛灌溉」陽光孩子成長之路
因先天疾病或後天意外傷害，造成許多孩子外表損傷，例如血管瘤、神經纖維瘤、燒傷等，這群孩子除了需要面對創痛，還必須學習自我接納、人際溝通、就學適應等諸多挑戰，每年服務逾400位燒傷顏損兒童的陽光基金會，持續協助孩子們及家長進行就學準備、長期深入社區、及校園推動臉部平權。全聯『愛，從一開始』2026年發動第一波零錢捐、點數捐活動，支持「陽光孩子助學培力計畫」，與陽光基金會連續兩年攜手合作推廣「陽光孩子助學培力計畫」，藝人任容萱再度獲邀擔任愛心大使，昨(14日)出席記者會，與陽光基金會執行長舒靜嫻、全聯佩樺基金會張宜君董事、及全聯福利中心劉鴻徵協理一同邀請民眾響應「陽光孩子助學培力」計畫，即日起至3/31於全台各地的全聯福利中心及大全聯，投下手邊零錢、捐出PX Pay福利點數，幫助燒傷顏損兒在友善的校園環境及求學路上自信成長。
■ 女童患微血管畸形將上小學 家長擔憂異樣眼光
今年將升上小學的悠悠，出生時半邊臉有著紅色印記，確診為葡萄酒色斑，若血管不斷增生腫大恐影響發展功能，悠悠媽說：「當時曾長達一個月時間一直在哭，憂心女兒的未來怎麼辦。」所幸經親友介紹接觸陽光基金會，在顏損兒家庭聚會、及醫療講座中獲得許多支持與醫療資訊，悠悠爸媽在陽光的陪伴建議下，自悠悠出生剛滿3個月即開始進行雷射治療，至今已經歷超過15次的療程。
儘管決定要堅強面對，然而每當帶悠悠外出感受到他人好奇眼光和詢問，甚至聽到小朋友說「她的臉好醜」時，媽媽心裡仍會感到刺痛、難過。面對今年悠悠即將升上小學，悠悠媽媽表示：「雖然從小就著重建立孩子的心理韌性，為悠悠可能面對的異樣眼光與好奇詢問先行與孩子演練，但也不免擔憂，未來也不曉得還可能要面對多少的惡言惡語和眼光。」悠悠媽媽表示「剛入幼兒園時，還好有陽光社教人員到校園進行就學宣導，幫助同學認識了解燒傷、顏面損傷患者，並導入臉部平權意識，減少因不了解造成的行為或言語傷害。」悠悠媽相信只要願意多一點認識就可以化解許多無意的傷害，慶幸有陽光基金會一路的支持陪伴，為孩子營造友善的成長環境。
■「陽光孩子助學培力計畫」善款用以支持500場臉部平權宣導、就學宣導與獎助學金
燒傷顏損孩子成長過程需要承受無數手術、復健及異樣眼光，更需要能在不受歧視、偏見的環境安心成長，陽光基金會執行長舒靜嫻表示：「陽光持續協助孩子們及家長進行就學準備、並提供校園就學宣導及獎助學金，陪伴孩子融入校園生活外；同時也長期深入社區、及校園推動臉部平權，倡導無論顏面外觀如何，都值得被尊重與公平對待的觀念。」呼籲大家攜手為孩子們打造安心成長的友善環境、讓每個人都能在社會上閃耀獨一無二的價值。本次與全聯合作「愛從1開始」零錢捐活動，募集的善款將投入「陽光孩子助學培力計畫」，不僅提供燒傷顏損孩子就學宣導與獎助學金，亦將支持全台500場臉部平權宣導活動。除響應零錢捐支持「陽光孩子助學培力計畫」，民眾亦可於陽光官網線上安心捐款：https://lihi3.me/hWsez。
■ 任容萱二度擔任活動大使 籲“用愛灌溉--燒傷顏損兒成長之路”
今年再度擔任愛心大使，號召大家響應支持「陽光孩子助學培力計畫」，記者會上，任容萱說：「每個孩子都值得被好好對待、疼惜，每個人付出一點心力，匯聚起來就是無比的力量，邀請大家一起將小小零錢化為大大溫暖，用愛灌溉燒傷顏損孩子的心田，幫助他們克服因疾病或後天意外所造成的身心挑戰。」她進一步指出，燒傷顏損孩子常因外貌差異而遭受異樣眼光，社會的友善與支持至關重要。「教育宣導能改變人們的觀念與想法，當每個人願意擁抱多元、尊重差異，社會將更加友善、美好。」她誠摯邀請大家一起支持陽光基金會的臉部平權宣導，讓愛與尊重成為社會的基石。記者會現場，任容萱親自送上開學禮包與福利熊彩色筆組，為即將升小學的悠悠加油打氣，祝福她自信迎接新的學習旅程；悠悠也悄悄準備了一份驚喜回禮，將親手繪製的畫作送給容萱姐姐，畫紙上純真的筆觸傳遞出孩子真摯的情感與生命力，兩人溫馨互動成為全場最動人的焦點。
■ 聯深耕公益串聯數位行善 去年零錢捐勸募金額飆三千萬
全聯福利中心長年深耕公益，從企業角色出發整合門市通路與數位服務，將公益行動融入日常營運，讓民眾更方便投入行善，同時串聯多元夥伴強化社會支持網絡，將日常參與深化為具體的社會影響力。全聯行銷部協理劉鴻徵表示，統計去年四季零錢捐勸募金額突破3,176萬（包含每季率先捐），相較前年成長達7.12%，創下近十年募款新高。其中PX Pay募得福利點數1,649萬點（相當於164.9萬元），全支付募得金額273萬。整體募款成效穩定成長，不僅展現溫暖的社會行動力，也反映數位行善高效擴散，成功將大眾善意轉化為實質的社會參與，進而擴大公益量能。期盼藉由陽光愛心大使任容萱的號召，鼓勵民眾響應公益順手捐零錢，或透過手機 PX Pay 愛心捐贈功能，一起支持「陽光孩子助學培力計畫」，讓每份愛心成為顏損兒童成長的重要動力。全聯福利中心率先捐出1,000萬點福利點數（等值新台幣100萬元），拋磚引玉發揮企業影響力，希望陪伴每個正面臨身心挑戰的孩子，勇敢跨越生活中的重重關卡。
全聯佩樺基金會董事張宜君表示，燒傷及顏損孩子在成長過程中，必須承受無數次手術與復健，更要面對外界異樣眼光的考驗。除了醫療與復健的投入，他們更渴望能在不受歧視與偏見的環境中安心生活。因此，心理陪伴與社會的關愛支持缺一不可，期盼透過完善的支持系統與平權宣導，減少大眾的標籤與誤解，陪伴孩子堅定且安心地踏出成長每一步。
（資料來源：陽光基金會）
