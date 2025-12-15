任我政務顧問！陸宣布制裁日自衛隊前統合幕僚長岩崎茂 措施曝光

今年3月曾獲聘為我行政院政務顧問、日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂，驚傳遭大陸制裁，大陸外交部今證實，將凍結其在大陸境內的動產、不動產和其它各類財產，並對其不予簽發簽證、不准入境大陸包括港澳。

根據大陸外部網站指出，岩崎茂「公然同台獨分裂勢力勾連，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。」

外交部表示，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第3條、第4條、第5條、第6條、第9條以及第15條規定，中方決定對其採取反制措施，包括凍結其在大陸境內的動產、不動產和其它各類財產；禁止大陸境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其不予簽發簽證、不準入境包括香港、澳門，並於今起施行。

岩崎茂今年獲我行政院聘為政務顧問，當時日媒稱此非常罕見。岩崎茂曾於2012年至2014年擔任日本自衛隊統合幕僚長，相當於我軍的參謀總長職務。日前有消息傳出，受到日本首相高市早苗「台灣有事」風波影響，岩崎茂遭施壓辭去行政院顧問一職，但政院回應並未離職，但對遭施壓一事未做回應。

