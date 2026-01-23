任期倒數8天！黃國昌為中配李貞秀嗆陸委會側翼 王定宇：守法很難？

記者陳思妤／台北報導

對於陸委會表示，主管機關未收到李貞秀放棄中國籍的證明，黃國昌開嗆，陸委會淪為側翼（圖／翻攝畫面）

民眾黨兩年條款期限將至，黨團總召黃國昌等6位白委將在2月1日辭去立委職務，出身中國湖南的李貞秀將遞補，成為「首位中配立委」，但陸委會昨（22）日坦言，主管機關至今未收到李貞秀放棄中國國籍的證明。立委任期只剩下8天的黃國昌今（23）日則大嗆，陸委會淪為民進黨側翼。對此，民進黨立委王定宇直呼，法律規定擔任立法委員不能有雙重國籍，依法、守法很難嗎？

民眾黨立委黃珊珊、黃國昌、麥玉珍、林國成、林憶君、張啓楷確定在2月1日辭去立委職務，中配李貞秀可能在2月遞補進入立法院。但陸委會副主委梁文傑昨天坦言，各個主管機關沒有接獲李貞秀有放棄中華人民共和國國籍的任何證明文件，目前都沒有，而依照《國籍法》20條規定就任一年後，一年之內必須放棄，該怎麼做就按照國籍法規定。

不過，黃國昌今日被問到此事時大嗆，相關法律怎麼規定就怎麼執行，陸委會作為行政機關，依法行政應該是最基本的要求，如果自己搞得不太清楚就急著政治放話、攻擊，「堂堂陸委會淪為好像民進黨側翼，真的蠻令人遺憾」。

對此，王定宇直呼「咦？」法律規定擔任立法委員不能有雙重國籍，過去不論是藍營的林麗蟬、綠營的羅美玲、白營的吳欣盈都一樣的公平標準，依法、守法很難嗎？

王定宇指出，是否已經提供放棄國籍的證明文書，這是科學問題，有就有、沒有就沒有，罵人側翼對澄清事實毫無幫助，倒不如記者會上展示放棄國籍證明文件來得有用，習慣用罵人轉移焦點，老是問A答B，其實剛好證明心虛無法面對法律規定。

