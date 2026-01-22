任期倒數9天！黃國昌指卓榮泰「邀辯論又龜縮」：賴清德應考慮親自上陣

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席黃國昌任期倒數9天，針對115年度中央政府總預算持續卡關，行政院長卓榮泰昨日下戰帖，表示願就3兆350億元的中央政府總預算，與立法院在野黨進行直接辯論，黃國昌隨即接招並喊「好膽麥走」；行政院發言人李慧芝則回應，國會就是最大、最好的公開平台，呼籲儘速將總預算付委審查。對此，黃國昌今（22日）開嗆，「堂堂一個行政院長，說要辯論卻馬上龜縮回去，怎麼會怯弱成這樣？賴清德總統所任命的行政院長，這樣沒有勇氣、沒有擔當，是不是應該考慮親自上陣？」

對於何時辯論，黃國昌今日接受媒體聯訪時反問，「沒有啊！他不是龜縮回去了嗎？昨天卓榮泰大動作說要直接辯論，我馬上接招，但我很驚訝，堂堂一個行政院馬上又龜縮回去，真的讓人難以想像，怎麼會怯弱成這樣？我們在公開平台上直接辯論，直接把道理說清楚，不是很好嗎？」

黃國昌說，不過，既然卓榮泰選擇龜縮回去，他要進一步向總統賴清德報告，「你所任命的行政院長如此沒有勇氣、如此沒擔當，連自己要求要直接辯論，我們接招之後竟然還能縮回去，那賴清德是不是應該考慮親自上陣？不僅針對總預算，也將軍購特別條例一併列入辯論範圍」。

黃國昌強調，如果賴清德願意出面與他直接辯論，而多數台灣人民認為賴總統講得有道理，覺得行政院提出的1.25兆特別條例確實合理，他在此公開承諾，民眾黨8票會支持行政院版本的軍購特別條例。反之，若多數人民無法被賴清德說服，那也請賴總統把理由講清楚。

有媒體追問「何時會提出民眾黨版的1.25兆《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》？」黃國昌回應，自己在等賴清德，希望他可以站出來公開辯論。如果多數民眾覺得他講得有道理，那就支持行政院版，但從執政黨的態度看，不知道他們是希望國家往前進，還是要讓國家持續內耗，「卓榮泰出來叫陣，我們接招後他又龜縮，這恐怕是賴清德該親自上陣的時候。」黃國昌也說，民眾黨版早就準備好了，本週末會進行最後一次諮詢會議，會議結束後就會定稿，「但我很擔心，在野黨的一片好意，最後民進黨可能又會嫌太少，說沒有到1.25兆就不要，跟小孩一樣哭鬧，就像面對總預算一樣。」

