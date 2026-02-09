任期剩320天 侯衝刺交通建設

新北市長侯友宜（白衣者）9日率市府團隊出席板橋區行動治理座談會，感嘆任期剩下320天，除了細數自己8年來的建設外，也強調未來重點放在軌道交通建設與配合的聯合開發案。（柯毓庭攝）

新北市長侯友宜9日率市府團隊出席板橋區行動治理座談會，侯感嘆任期剩下320天，除了細數自己8年來的建設外，也強調未來重點放在軌道交通建設與配合的聯合開發案，並提及目前仍在規畫階段的板橋國家兒童未來館，強調中央、地方要合作，未來板橋大事情很多，期待新北市可以成為超越東京、首爾的大城市。

侯友宜指出，他上任以來建設包含推動公共托育、日照、銀髮俱樂部，及即將完工的板橋第二運動中心，並強調最重要的軌道建設、捷運系統等，需要不分中央、地方大家共同打拚，針對還沒做好的要做完，他剩下320天任期，人生有人生的規畫，可以拚就拚，「不然我想做不能做了，我人生也要轉換跑道」。

侯友宜期待未來新北市能超過東京、首爾，加上36個聯合開發案，都在軌道建設旁邊，「讓年輕人可以住在交通方便的地方，也可以節能減碳，是個改變都市的好方法」。他也提到一度卡關的板橋聯醫，希望今年能夠順利招標出去，感嘆「我對新北市這塊土地很有感情」，並指出板橋的警消廳舍，也會在今年底調整。

侯友宜最後提到中央斥資預算464億元的國家兒童未來館，目前正進行都市計畫審議，希望進度能快一點，「中央、地方一起配合，我從來不埋怨，但我都希望趕快做，不然土地放在那邊看了很難過，每天思思念念」。

民政局補充，市府近7年來已在板橋區闢設包括忠孝公園地下停車場等21處立體與平面停車場，共計提供3094格汽車位及1606格機車位。此外，目前正全面推進浮洲地區汙水下水道接管率，預計至民國115年底，板橋全區汙水接管率將突破90％大關。

另外基層空間活化方面，玫瑰公園市民活動中心將結合日照中心，已於今年2月啟動招標；至於江翠市民活動中心等6處基地，將分別配合都更建案、廳舍合建及捷運開發案同步興建，確保板橋的建設腳步不因空間限制而停歇。

民政局長林耀長表示，自108年啟動行動治理座談會以來，板橋區里長反映案件累計共586件，至今已解除列管555件，執行率高達94.7％。