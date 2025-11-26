任期最後1年 盧秀燕：將聚焦垃圾處理與廚餘去化

（中央社記者郝雪卿台中26日電）對於市議員關心非洲豬瘟疫情帶來的挑戰，台中市長盧秀燕今天表示，各界的人身攻擊，她選擇不予理會；任期最後1年，她將聚焦「垃圾處理」及「廚餘去化」。

國民黨台中市議員張彥彤今天在市議會市政總質詢中關心非洲豬瘟疫情問題，並指近來各項說法都對台中市有針對性。盧秀燕強調「我正面看待」。

盧秀燕表示，過去台灣6都等進步城市多以廚餘養豬，此項資源再利用受中央與地方肯定，雖然目前面臨挑戰，但她認為「危機正是轉機」。對於外界各種陰謀論與人身攻擊，她選擇不予理會。

她說，因為非洲豬瘟疫情，促使地方與中央思考未來養殖方向，從民調與議員質詢意見，許多民眾雖在意豬肉風味，但也支持轉型。過去轉型之所以困難，在於須承擔破壞傳統的批評，且對豬農而言，廚餘成本遠低於飼料，轉型意願自然不高，這次正是全面檢討的契機。

她強調，轉型需要時間與預算，無法一蹴可幾。市府必須輔導豬農、需要落日，建立廚餘去化系統，逐步推動。她感謝多數議員支持，也盼預算能夠通過，協助第一線的豬農順利轉型，迎向未來。而在任期最後1年，她將聚焦「垃圾處理」及「廚餘去化」。

在廚餘去化方面，盧秀燕認為，若社會共識是不再以廚餘養豬，必須建立每日處理約300公噸廚餘的新系統。這在技術上完全可行，環保局也已有能力處理，只是過去選擇採資源化方式餵豬，未來則須轉向「能源化」或「肥料化」。這需要時間與預算建置新設施，評估1年內可以完成。（編輯：李錫璋）1141126