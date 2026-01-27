即時中心／綜合報導

民眾黨兩年條款期限將至，包含黃國昌、黃珊珊等6位立委，確定於2月1日辭去職務。對此，律師黃帝穎昨（26）日於網路節目受訪時表示，黃國昌在2月1日後失去國會保護傘，將面對涉違《集遊法》勒警察脖子、凱思及台雅相關貪瀆案件，及是否洩露國防秘密的問題，「這三大案件都在等著他」。

黃帝穎昨接受由前綠委高嘉瑜主持的網路節目「新聞給問嗎？」專訪時，提到黃國昌攜帶國防機密會議資料一事。他指出，關於是否洩露國防秘密部分，黃國昌一開始講30秒，大家就相信他說的；若是意外帶出去，走到路口即返回，便不見得有洩密問題。

「但事隔一天情況翻轉」，因為綠委陳培瑜去調閱立院的監視器畫面，黃國昌只承認有被監視器拍到的30秒，「但還有沒拍到的42秒」。高嘉瑜對此質疑，黃國昌怎麼會知道被拍到的是30秒？黃帝穎認為，這也是因此讓人覺得很可疑，所以陳培瑜才會去提告違反《國家機密保護法》。

黃帝穎日前陪同綠委陳培瑜，提告黃國昌違反《國家機密保護法》。（圖／民視新聞資料照）

黃帝穎提到，民進黨立委王義川、沈伯洋也去比對，黃國昌在一、二樓的樓梯間待了22秒；他質疑，在那段期間裡面，黃國昌手上拿著機密文件，旁邊有兩名助理等你、還帶著手機，到底做了什麼事情？「這個部分，就叫做有犯罪上的嫌疑。」

「黃國昌並不是新科立委」，黃帝穎強調，尤其黃國昌並不是外交及國防委員會委員，卻特意跑去開一場秘密會議，還辯稱自己不小心夾帶到機密資料，「這違反經驗法則。」

另外，黃國昌稱是「不小心」帶出，黃帝穎指出，依據《國家機密保護法》、《刑法》洩漏國防秘密罪等規定，故意當然刑責比較重；如果是不小心的，一樣有兩年以下徒刑的問題。無論黃國昌是故意或過失，「都是法律上不允許增加國防秘密洩露的風險。」

黃帝穎也強調，黃國昌在2月1日後失去國會保護傘，將面對包括違反《集遊法》涉嫌勒頸員警、凱思及台雅相關貪瀆案件，及是否洩露國防秘密的問題，「這三大案件都在等著黃國昌」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／任期進入倒數！黃國昌將卸立委 黃帝穎點名「三大案」在等他

