任正非：算力過剩不可避免 中美AI發展方向不同

華為創辦人任正非。翻攝百度



就在全球各國力拼發展AI之際，中國科技大廠華為創辦人任正非認為，算力過剩時代一定會到來，而不是算力不足。任正非還說，美中在AI科技發展的追求方向並不相同，而華為則是著眼在短期如何讓AI模型在工農業、科技產業上的應用。

中國「界面新聞」報導，任正非日前在上海參加國際大學生程序設計競賽ICPC座談。在談到對AI的看法時，他自稱是外行，但可以從三階段來理解AI和人類的關係：「未來20年至千年的深遠影響交由社會學家研究，10到20年的科技社會構想留給科學家探索，而華為著眼未來3到5年，大模型、大資料、大算力如何在工農業、科技產業上應用。」

現場有來自普林斯頓大學學生提問，華為如何克服算力資源受限？任正非回說，算力過剩的時代一定會到來，而不是算力不足，建數千個、數百個大模型都是正確的探索。他說：「做模型的人不要擔心，模型怎麼能夠對社會有用。模型面向千行百業的應用訓練和推理，將來能不能產生商業應用，是另外一些人來做，就是行業應用工程師。」

他還說，AI真正產生出價值需要全社會的合作，發揮各自的優勢，「沒有網路的算力是信息孤島，孤島化的AI無法實現真正的智能」。

任正非還提到，美國和中國在人工智慧的追求方向上有所不同。美國在探索通用人工智慧AGI和超級人工智慧ASI，解決人是什麼、人類社會的未來是什麼等問題。而中國是在研究解決怎麼做事，創造更多的價值，解決發展問題。

在談到華為被美國制裁時，任正非表示，華為的「自力更生是被逼無奈的，全要靠自己，是不敵全球化的。我們在許多方面落後國內企業使用的晶片至少一代」。

