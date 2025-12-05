任正非：算力過剩不可避免 中美AI發展方向不同
就在全球各國力拼發展AI之際，中國科技大廠華為創辦人任正非認為，算力過剩時代一定會到來，而不是算力不足。任正非還說，美中在AI科技發展的追求方向並不相同，而華為則是著眼在短期如何讓AI模型在工農業、科技產業上的應用。
中國「界面新聞」報導，任正非日前在上海參加國際大學生程序設計競賽ICPC座談。在談到對AI的看法時，他自稱是外行，但可以從三階段來理解AI和人類的關係：「未來20年至千年的深遠影響交由社會學家研究，10到20年的科技社會構想留給科學家探索，而華為著眼未來3到5年，大模型、大資料、大算力如何在工農業、科技產業上應用。」
現場有來自普林斯頓大學學生提問，華為如何克服算力資源受限？任正非回說，算力過剩的時代一定會到來，而不是算力不足，建數千個、數百個大模型都是正確的探索。他說：「做模型的人不要擔心，模型怎麼能夠對社會有用。模型面向千行百業的應用訓練和推理，將來能不能產生商業應用，是另外一些人來做，就是行業應用工程師。」
他還說，AI真正產生出價值需要全社會的合作，發揮各自的優勢，「沒有網路的算力是信息孤島，孤島化的AI無法實現真正的智能」。
任正非還提到，美國和中國在人工智慧的追求方向上有所不同。美國在探索通用人工智慧AGI和超級人工智慧ASI，解決人是什麼、人類社會的未來是什麼等問題。而中國是在研究解決怎麼做事，創造更多的價值，解決發展問題。
在談到華為被美國制裁時，任正非表示，華為的「自力更生是被逼無奈的，全要靠自己，是不敵全球化的。我們在許多方面落後國內企業使用的晶片至少一代」。
更多太報報導
獲准出口MI308晶片至中國 蘇姿丰：已準備好上繳15%稅款
抗衡黃仁勳遊說？美跨黨派參議員提案 兩年半內禁輝達售先進晶片給中國
美財長稱美國同時是中國和台灣盟友 重申台灣晶片重要性
其他人也在看
台積電好威！ 外媒封2026「唯一該持有股票」
人工智慧（AI）基礎設施支出預計明年再次飆升，外媒The Motley Fool點名，台積電將是這波趨勢中的最大贏家，分析認為2026年投資人唯一需要持有的股票就是台積電。 報導指出，儘管外界擔中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
國際太空站停滿是什麼樣子？NASA釋罕見畫面
[NOWnews今日新聞]國際太空站近日出現罕見奇景！美國國家航空暨太空總署（NASA）透露，在11月底，國際太空站分史上首次出現8個停泊口都被到訪的太空船停滿的盛況。根據關注太空消息的媒體《Spac...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 19
6G 技術是什麼？2030 通訊革命將帶來哪些產業商機與投資機會
隨著 5G 網路逐漸在全球普及，物聯網應用正逐步滲透日常生活。然而，科技的演進永不停歇，為了突破現有通訊技術在覆蓋範圍與傳輸延遲上的限制，產業界已積極佈局下一代通訊標準「6G」。本文將探討 6G 的核心技術，分析其如何透過非地面網路（NTN）與 AI 運算實現陸海空全域覆蓋，以及這場通訊革命將為產業界帶來哪些投資機會。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 12
中國首次可回收火箭試射雖敗猶榮 經濟學人：美國恐將面對真正競爭
中國民間太空企業近期接連試射可回收火箭，皆以失敗告終。但英國《經濟學人》於3日的分析指出，外界不應以笑話看待，因為這代表中國在該領域的技術進步，未來或可威脅處於領先地位的美國企業。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
馬斯克死對頭也要搞火箭 OpenAI執行長主張到太空找能源
OpenAI執行長薩姆．阿特曼（Sam Altman）據傳正積極評估跨入太空產業，可能透過創辦、投資或收購火箭公司，為未來人工智慧龐大的能源需求尋找全新的解決方案。外界普遍認為，阿特曼此舉意味著他或將在太空領域與老對手伊隆．馬斯克（Elon Musk）再次正面交鋒。 《華爾街日報》12月4日報導指出，阿特曼近幾個月來持續與多家火箭發射相關企業接觸，並探討......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
傳阿特曼曾試圖投資火箭公司 與馬斯克SpaceX決高下
（中央社紐約3日綜合外電報導）美國「華爾街日報」今天披露，人工智慧（AI）公司OpenAI執行長阿特曼曾經試圖投資入股一家火箭公司，而此舉將與馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）正面對決。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
南科管理局攜手經濟部園管局及屏東縣政府辦論壇 促進火箭與衛星產業合作契機
為探索南臺灣發展太空科技產業的潛力與方向，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局與經濟部產業園區管理局及屏東縣政府3日舉辦「火箭與衛星產業發展論壇」，聚焦火箭關鍵系統、衛星酬載研發與南臺灣太空產業發展等議題，吸引產官學研多方代表出席，共同思考太空產業未來合作契機。國家太空中心處長廖榮皇於論壇中分享國家太空中心推動「通訊衛星製造產業化平台」進展，強調透過太空環境測試、系統整合服務與產業輔導，可協助國內企業加速產品驗證及商轉；陽明交大魏世昕助理教授以多年火箭發射任務經驗，解析屏東火箭發射場對臺灣自研火箭能力提升的重要性；張量科技張永承營運長則以張量科技姿態控制系統成功進軍國際市場為例，分享臺灣太空新創在國際合作及測試認證方面的關鍵心得。經濟部產業園區管理局專門委員曾世杰表示， ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
2025全台最夯遊樂園景點TOP10排行榜出爐 第一名竟有324萬人去過！｜【旅遊攻略】
根據交通部觀光署觀光遊憩據點資料庫2025年1月～9月按縣市及類型及遊憩據點交叉分析統計數據顯示，全台最受歡迎的遊樂園景點是義大世界，到訪人數3,649,501人次，第二第三名分別是麗寶樂園、尚順育樂世界，一起來看全台遊樂園熱門景點有哪些！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 82
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 46
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 10
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 113
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 5 小時前 ・ 39
范瑋琪鬆口「六年低潮心聲」親揭參賽《歌手2025》內幕
范瑋琪透露參加《歌手2025》其實是突然收到邀約，單純想說就去唱一首歌，但因為已經很久沒上電視節目，因此還是會有失常的時候，面對網友的批評指教，她說「畢竟真的是沒有唱好，但是我覺得人不一定總是perfect的，我上這個《歌手》是開心的。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 43
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 144
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 96
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16