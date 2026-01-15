任民進黨團總召25年 柯建銘拋震撼彈：這屆做完即將離開立法院

今天(15日)是已故民進黨前主席施明德85歲冥誕，史丹佛大學胡佛研究所檔案館與施明德文化基金會選在今天共同舉辦「施明德先生專檔」成立茶會，立法院民進黨團總召柯建銘親自出席盛會，他在致詞時不只向施明德說「生日快樂」，也拋出震撼彈，透露他當完這屆立委就會離開立法院。

柯建銘表示，從政以來，對他影響最深遠的人就是施明德，他一生中能有機會跟施明德學習、成長，是莫大的榮幸。

柯建銘並指出，施明德是先知者，也是實踐者，他一直秉持著四不原則，也就是「不能背叛理想、不能背叛原則、不能背叛價值、不能背叛台灣」。

廣告 廣告

柯建銘致詞時也分享一段軼事，他說，在1998年，他本來想選新竹市長，但是，時任民進黨黨主席的施明德用台語勸他「留在國會拚國旗！」柯建銘說，這一留，他就留在立法院當了25年的黨團總召，「但這屆做完我即將離開立法院」。

面對記者追問對中央政府總預算案以及民眾黨主席黃國昌拋出「對美軍購僅3000億台幣」等時事的看法，柯建銘則回應「今天不談這個。」(編輯：宋皖媛)