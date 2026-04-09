任沈伯洋競選總幹事？吳沛憶未鬆口 但證實「有意選台北市黨部主委」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨台北市長人選難產，行政院副院長鄭麗文遲未答應，民進黨立委沈伯洋被視為第二人選，傳出沈正在佈局競選團隊，找有意參選台北市黨部主委的立委吳沛憶，擔任競選總幹事。對此，吳沛憶今（9）日表示，目前候選人還未確定，規劃競選團隊應該是之後的事。但她也證實，自己確實有意願參選台北市黨部主委。

吳沛憶說，她確實有意願去登記參選台北市黨部主委，目前有在思考。（資料照）

民進黨立院黨團今早召開記者會。吳沛憶被問到選台北市黨部主委時表示，台北市黨部的黨職改選是兩年一屆，即將要進行改選，她確實有意願去登記參選台北市黨部主委，目前有在思考，主要是過去她在台北市議會跟黨團議員一起並肩奮戰，希望台北市黨部能更年輕化，成為更好跟社會各界溝通的平台。

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至於媒體報導，沈伯洋正在備戰台北市長選舉，目前已徵詢吳沛憶擔任其競選總幹事。吳沛憶回應，沈伯洋的話，我們最近是有打籃球，但因為候選人尚未底定，規劃競選團隊應該是之後的事情。不過，她也說，台北市黨部在市長選舉裡，一定扮演很重要的角色，深耕基層是民進黨還要努力爭取市民認同的地方。

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