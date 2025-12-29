任由愛犬獨自上街便溺釀傷！騎士急煞摔車 飼主狡辯無效吞40天

飼主放任愛犬自行上街便溺害騎士摔車遭判刑。示意圖

台南市一名蔡姓男子因長期放任飼養的寵物犬自行外出便溺，未加看管，導致犬隻突然衝上巷道，造成機車騎士閃避不及摔車受傷。蔡男事後不僅未積極善後，還在法庭上否認肇事責任，辯稱是機車自摔與狗無關，最終仍遭法院打臉，依過失傷害罪判處拘役40天。

判決指出，從事室內設計工作的蔡姓男子，飼養一隻黑黃色寵物犬，明知犬隻平時有自行跑到住家外巷道便溺的習慣，卻未妥善管理。去年3月21日晚間7時許，蔡男再度打開家門，任由犬隻獨自外出，未由本人或他人陪同看管。

不久後，江姓男子騎乘機車、後座載著印尼籍移工阿飛行經該處時，突然發現犬隻出現在右前方道路上，江男緊急煞車閃避，卻因失控當場摔車，造成頭部外傷、顏面與四肢多處擦挫傷；阿飛也因事故受有左下肢擦挫傷。

事發後，江男與阿飛報警提告。蔡男在警方詢問時一度坦承「狗狗衝出來要跑回家，對方看到才會自摔」，但在偵查與法院審理時卻改口否認犯行，辯稱機車是先自摔，小狗只是被車禍聲響嚇到才跑回家，與事故無關。

不過，法院審理時，江男與阿飛皆證稱，是犬隻突然衝上道路，才導致煞車失控；蔡男的翁姓鄰居也出庭作證，表示案發當下聽到急煞聲，隨即看到機車倒地，且犬隻立刻往蔡男住家方向跑回，與事故發生時間點相符。法院並勘驗現場監視器畫面，認定相關證詞一致。

法院指出，雖然被害人對犬隻是否碰撞機車的細節說法略有差異，但考量事故發生突然，記憶出現落差屬人之常情，難認為刻意誣陷。加上台南市車輛行車事故鑑定會鑑定結果指出，蔡男疏於管理犬隻，任其在道路奔走妨害交通，與江男煞車失控同為肇事原因。

法官認定，蔡男過失行為與被害人受傷結果具有相當因果關係，雖符合自首要件，但至今未與被害人和解，最終仍判處拘役40天，以示警惕。



