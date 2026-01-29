任白營國家治理學院院長「重掌黨內大權」？ 柯文哲「別想太多」：以後到南部發展

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨主席黃國昌公布黨新一波人事規劃，宣布前主席柯文哲出任民眾黨國家治理學院院長，引發外界熱議是否重掌黨內大權。對此，柯文哲今(29)日受訪表示，只是圓了一直想做的事，要大家不要想太多，更透露以後到南部發展，開辦訓練班，立法院則交給黃國昌，認為兩人關係是分工合作。

針對接下黨內國家治理學院院長，柯文哲表示，這只是實現以前常講的開辦台灣的松下政經塾，包括怎麼招募黨員、訓練黨員，然後成為公職等等，認為教育是一切基礎，政黨也一樣，因此當黃國昌提議時，自己覺得不錯、可以接，「故事就是這樣簡單，不要想太多」。

廣告 廣告

至於民眾黨在「兩個太陽」下如何與國民黨合作？柯文哲不解，為何糾結兩個太陽問題，直呼兩個太陽也可以合作，認為每個人做自己擅長、喜歡的事情就好，並舉例自己當一個外科醫生，看到法律條文都覺得煩，但黃國昌就很有興趣，所以兩人就分工合作，透露自己以後到南部發展，開辦訓練班，立法院則交給黃國昌；也指出藍白合更重要的概念是可以變成藍白分，就是大家分工合作，做最擅長、習慣的事，同樣概念可以運用在自己跟黃國昌的合作關係上。

原始連結







更多華視新聞報導

黃國昌布達民眾黨新人事 柯文哲接任國家治理學院長

柯文哲出任「國家治理學院院長」 黃國昌：吸引更多人才加入民眾黨

夜裡常因柯文哲電子腳鐐充電線絆倒 陳佩琪：雙腿到處瘀青

