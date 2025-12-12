任職台積爽缺「又收谷歌offer」 該拚一把他猶豫？ 過來人全說了





台積電是許多人想進入的企業，不過一名網友表示，雖然自己在台積電薪水穩定，也準時下班，但感覺技術有點停滯，近期又收到Google的offer，很猶豫是否該接受。

該名網友在論壇Dcard發文，想請大家提供職涯建議。他表示，自己目前在台積電的IT部門任職，工作還不滿一年，可以準時下班，薪資也不錯，只是自覺技術有點停滯，「怕待久了腳麻走不掉」。最近收到Google「Home team」的Offer，讓他開始思考未來的職涯發展，坦言自己很嚮往Google的開發文化與自由風氣，也覺得如果有了Google的工作經歷，之後的發展路會比較廣。也覺得自己還年輕，不去Google闖一下會有遺憾。然而，他也聽說自己目前待的台積電IT部門有「天使缺」之稱，離開後就會後悔，讓他猶豫不決，因此想問問其他網友的看法：「想請問熟悉Google Home團隊風氣的前輩，那邊的壓力會比台積電大很多嗎？值得放棄台積電嗎？」

廣告 廣告

▼原PO任職台積電的IT部門，薪資不錯，也可準時下班，也聽說過外界對此部門有有「天使缺」之稱。（圖／東森財經）



此案例引發眾多網友留言討論，對此，眾人看法不一，支持原PO到Google的網友認為應該去開拓眼界，未來的職涯發展也會更寬廣：「Google去完哪裡都能去，連國外都可以 」、「在台積電會定型，在Google才有未來」，且Google的薪資待遇不輸台積電：「台積電的錢不一定每年那麼好，Google Offer直接寫好你的地板價了，況且同事素質差那麼多」、「等級差太多了」，也有同樣在台積電IT部門工作的網友認為原PO該去Google：「同為台積電IT，投Google一票，可以出去看看外面的世界有多大」、「我就是一開始在台積電IT，後來改去Google的，這絕對是我的人生前三正確的決定！」

▼支持原PO到Google的網友，主要認為可開拓眼界，未來職涯發展的出路也會更寬廣。（示意圖／取自Pexels）



不過，也有另一派網友認為，繼續留在台積電有其優點，若對未來沒有特別想發展的想法，在台積電至少安穩且待遇佳：「只看錢跟穩定的話，台積電大勝」、「腳麻走不掉也沒什麼不好，主要看你未來規劃」、「缺錢的話留在台積電，我同學在裡面都過得超爽」、，繼續在待台積電也不錯，「喜歡現在的生活不一定要來」、「看你想追求的東西，另一個朋友在台積電，每一季都去日本爽，錢也沒有低多少，只是聽說平常工作沒什麼熱情就是了，就單純工作跟生活，但也沒什麼不好」，也有網友提醒原PO：「台積電回鍋很難，基本上你出去就要有回不來的心理準備了」。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



台積電登山須知！待退學長曝3種人最適合：就是向錢看

曾婉拒台積電！ 他見「同學年薪多2倍」後悔嘆：晚了就不要了

從餐飲轉戰台積技術員「年薪破百萬」 他讚：每月上班15天、年飛日韓2~3次