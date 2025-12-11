任職郵差30年 堅毅精神延伸至慈濟事

南投慈濟志工「曾秋宗」，退休前當了30年郵差，工作講求準時、確實完成任務。退休後，他把這分使命必達的精神，延續在慈濟志業上。他除了參與環保、骨捐關懷等各項勤務，還負責南投聯絡處園區的植栽維護，事事親力親為，對他來說，做慈濟事，就像過去投遞信件一樣，要做到認真負責。曾秋宗一步一腳印，用行動耕耘這片福田。

拿出工具，準備除草，志工曾秋宗走到一半，突然停下腳步。

「跟祂(土地公)報告一下。」

他虔誠稟告，希望草叢裡的小昆蟲、小動物能先避開，盡力做到不傷害生靈。

慈濟志工 林錦炎：「整個園區的草，他都會不停地在修剪，聯絡處的大門口，包括這個地方的區塊，草的部分都是他一個人來做。」

曾秋宗是南投聯絡處的園丁，除草、種樹、澆水，樣樣親力親為。

慈濟志工 曾秋宗：「種竹，竹(台語)就是德，上人要我們守德如竹，有禮有節，這個園區就像自己的家一樣，就把整個這個園區，做得很舒服，一個大的福田，大家都是要來勤耕耘。」

退休前，他擔任30年郵差，熱愛工作，還曾穿著郵差雨衣，登上玉山。堅毅精神，也延伸到慈濟事上。

慈濟志工 曾秋宗：「因為郵差就是使命必達，而且就是自己的事情要做完，好像責任制一樣啊，這種精神，落實在這邊，我覺得滿受用的。」

日前投入花蓮光復救災，他剛好被分配清掃郵局，像是又回到曾經守護的崗位，熟悉又親切。

曾秋宗跟太太藍惠娟，同為骨捐關懷小組成員，也一起載回收做環保。

慈濟志工 藍惠娟：「比較有伴啦，我覺得有同修，真的是比較好，而且師兄他也很包容。」

一草一木、用心照顧，一步一腳印、步步踏實，曾秋宗以行動，耕耘善的福田。

