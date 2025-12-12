任職15年 台南消防局長李明峯突留「一句話」閃辭

台南市消防局長李明峯（左圖，台南市政府提供）突然請辭，市長黃偉哲准辭。



台南市消防局長李明峯今天（12/12）上午突然以家庭因素為由請辭，市長黃偉哲慰留後尊重其意願，已正式核准，即日生效。他是六都任職最久的消防局長，昨天還在局內開會討論，今天一早卻在群組留下一句話後立刻退群，引發外界議論。

李明峯是中央警察大學消防學系畢業，擁有義守大學管理研究所碩士學位，曾任屏東縣消防局長、消防署主秘、消防署副署長，從2010年12月25日擔任台南市消防局長至今，歷經賴清德、黃偉哲2位市長，今天上午突然請辭並退出群組。

廣告 廣告

地方傳出，李明峯高齡長輩因身體有狀況，今天向黃偉哲提出辭呈。也有人提到，李明峯昨才參與消防局內部會議，會後討論與義消團體的餐敘等，今天卻在群組中留言「感謝黃偉哲市長支持消防工作」後就退出群組。

對此，台南市政府發言人田玲瑚指出，黃市長在了解相關情況後，決定尊重李明峯的決定，同意請辭，將儘速規劃後續人事，確保各項消防業務順利推動，守護市民生命財產安全。

更多太報報導

強吻襲胸畫面流出 台中消防小隊長被控性騷女運將

行銷系學生開趴想向樓下炸雞店「0成本抽成」 女被拒嗆：沒打狂犬疫苗

哭紅眼心疼洋女婿「肝衰竭身亡」 賴佩霞：我們視訊看著他離開