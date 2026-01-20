任職24年「年終只領3600元」想離職！ 一票苦主嘆：連年終都沒發

一名網友為公司賣命24年，這次年終獎金卻只收到3600元。（示意圖／侯世駿攝）

年終獎金被許多上班族視為1年辛勞的回饋，近日就有一名網友分享，自己在公司服務24年，不僅長期未調薪，年終還只拿到3600元，讓他心寒不已。文章一出，不少民眾也分享自身「超低年終」經驗，除了公司禮券外，還有人只收到現金50元。

這名網友日前在Threads發文抱怨，自己已在公司任職24年，10多年來從未加薪，需輪班排休，臨時排休還會被扣績效，沒想到這次年終只領到3600元，讓他無奈道「之前應徵有說保障年薪13個月，公司默默取消了」、「我是不是該默默把1111（人力銀行）打開了？」

廣告 廣告

貼文曝光後，不少苦主紛紛在底下留言，「做過3家百貨專櫃連年終都沒有呢」、「我有拿過715的，本來要發730，因為跨行扣15，已離職」、「我同事收過50元」、「我領過2000的，那年冬天好冷」、「至少你3600是現金，我有遇過年終是3000元公司產品禮券」、「我也曾經年終領3600，然後4個員工一起離職」、「我上個工作跟我說有年終，不要急著離職，後來年終2000」、「應徵的時候說有三節禮金，我也是傻傻被騙，幼兒園老師領年終獎金3000元是在哈囉」。

也有人指出，「還有更摳的，沒年終直接發廠商禮品抽獎」、「沒有1個月保底都該逃了」、「今年景氣低迷，老闆未必賺錢，我是業務，我有2家客戶收攤了，川普關稅影響不小」、「我覺得如果連獎金跟年終都省的，真的不要留戀，逃就對了，除非月薪超高」。

還有人說到，「告訴你一個血淋淋的知識，勞基法沒有規定公司要給年終」、「年終並沒有規定一定要給，有給的就要感恩了」。

實際上，雖根據《勞動基準法》第29條規定，事業單位於營業年度終了結算，如有盈餘，除繳納稅捐、彌補虧損及提列股息、公積金外，對於全年工作並無過失之勞工，應給與獎金或分配紅利，但並未明訂「必須」發放的金額及標準。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

蘆洲蔥油餅夫妻慘死刀下！里長還原破門瞬間 警火速擋人：很血腥

外送銷售額3715元僅入帳750元！ 業者嘆：幫平台賺年終

我有兩個尪！她與雙胞胎同時交往共處半年 「雙夫戀」不理負評家人不反對