任豪豁出去扮女裝 李嘉琦爆料「我手機裡有很多照片」

李嘉琦（左）與任豪（右）二搭《芬芳喜事》。（圖／愛爾達電視）

李嘉琦和任豪主演的古裝輕喜劇《芬芳喜事》，將在29日起於愛爾達綜合台全台首播。李嘉琦再與任豪二次搭擋，在騰訊視頻「出戲」的訪問中，問到對彼此是否更熟悉時，李嘉琦先說：「確實，現在再看到豪（任豪）就是很親切，每次看到他就像是許久未見的家人一樣。」而一旁的任豪則開玩笑說：「就像看到『長輩』。」李嘉琦聽聞、忍不住伸出拳頭作勢要揍他，兩人的好交情不言而喻。

李嘉琦和任豪除了在劇中展現二搭的絕佳默契外，任豪在《芬芳喜事》中也有「扮女裝」的大突破戲份，回憶起當時的拍攝現場，李嘉琦笑說：「他一換上女裝就很恨不得馬上藏起來，但他越這樣、我就越興奮，我就越想去找他、纏著他，想要給他拍照，拍完也會一直問『好不好看啊？』，就是會一直煩他。」她還加碼爆料有拉著任豪拍了很多自拍照，「基本他越不想幹嘛，我就越想拉著他做」

廣告 廣告

至於一旁的任豪則是笑著聽李嘉琦大聊特聊，最後只是很酷的說一句「其實就是工作，也沒有做什麼心理建設」，雖說任豪只是酷酷地回了一句話，但眼尖的李嘉琦卻發現他的嘴角和手部動作變化，她馬上指出任豪嘴角向上30度是有點得意的笑，還有他現在手一直在摸脖子，代表他其實覺得有點尷尬，「人在尷尬的時候就會很慌亂」，兩人之間自然的互動也讓主持人直呼「你們現在的互動，我就像在看劇一樣！」

《芬芳喜事》延續前座《蘭閨喜事》的幽默基調，故事圍繞茶商世家經家展開，客棧女掌櫃，因一場離奇官司被官府逼婚，與曾受其恩惠的茶商少爺展開了一段啼笑皆非的婚姻生活，兩人在經家大家族的張力中逐漸從嫌棄走向並肩作戰，打造「先婚後愛」的浪漫與歡樂笑料。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

尾牙1陋習員工受不了！Z世代不忍「提問這句」 公司翻盤改制度

天天洗頭仍有油味！美髮師曝「正確洗髮方式」 她驚呼：活了30年才知道

春節換新鈔地點出爐！Google地圖就能查 2／9起開跑5天