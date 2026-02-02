任貽均任北科大校長 推AI因材施教、育才研發共進

（中央社記者許秩維台北2日電）台北科技大學新任校長任貽均今天正式上任。任貽均說，將持續守護北科大的大學價值，善用AI科技推動「因材施教」，讓人才培育與產學研發共進，培養學生具備適應與創新的能力。

台北科技大學發布新聞稿指出，台北科技大學第15任校長就職典禮，總統府資政顏志發、沈榮津，以及教育部常務次長朱俊彰、考試院前院長黃榮村等人出席。

任貽均提到，北科大過去始終以務實致用的精神，培養支撐國家產業發展的人才與政府棟梁，學校不僅提供專業技能訓練，更重視師生間長期而深刻的陪伴關懷，許多北科大畢業生帶著扎實的實務能力與自信，走入各行各業開疆闢土，成為推動國家社會與產業進步的重要力量。

廣告 廣告

任貽均表示，北科大始終沒有偏離自身定位，持續以制度深化技職教育領航者的角色，推動產學訓專班、將校外實習列為全校必修，並重啟五專招生，建構向下扎根、向上銜接的完整人才培育路徑，未來也將全面協助師生適應並善用AI教學與研究工具，實踐真正的因材施教。

在技職教育面臨轉折的關鍵時刻，任貽均認為，「大學的本質責任不在回應當下，而在於對過去與未來負責」；對於期望透過教育翻轉人生的年輕世代，北科大將持續成為他們心之所向的學府，與社會各界攜手相連，迎向未來。（編輯：管中維）1150202