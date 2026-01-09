任賢齊切洋蔥應援惹哭團隊 九孔遭鬼鬼痛罵崩潰

鬼鬼（左起）、九孔、任賢齊、姚元浩前進彰化田中挑戰準備2000份平安餐任務。好看娛樂提供



姚元浩、吳映潔（鬼鬼）與莎莎在明晚（1╱10）播出的《嗨！營業中》前進彰化田中挑戰準備2000份平安餐任務，任賢齊驚喜現身，還捲起袖子加入戰區展現俐落刀工，夥伴們看著他低頭忙碌的身影，忍不住感嘆：「我竟然叫任賢齊切洋蔥，真的很想哭！」另外，鼓鼓（呂思緯）也熱血支援，與夥伴們在混亂中全力應對出餐壓力。

為應付2000人的供餐量，合夥人邀具備「恐怖體質」的小幫手九孔、惟毅跟文威登加入，但九孔在備料過程中展現出強烈的個人想法，頻頻挑戰主廚權威，還私自將主廚要求的切絲食材料理改切成塊狀，理由竟是「不要浪費」。

廣告 廣告

不過，九孔在削胡蘿蔔時因皮屑四處飄散，遭鬼鬼嚴厲糾正，要求他必須在指定的桶子內作業，讓他一度仰天哀號：「阿母！我被罵成這樣。」甚至在有機會前往媽祖遶境現場時開心表示這才是「最快樂的時刻」，因為終於可以暫時逃離壓力爆表的廚房。

更多太報報導

夏宇童揭孫協志一體質得先吞藥 癱坐1小時被虧花錢找罪受

李千娜牛肉場18禁後台長大 加盟「鑽石舞台之夜」曝舞孃辛酸

王瞳捐100道年菜陪圍爐 曝新年新計畫