任賢齊暖舉再添一樁！ 領軍宇宙人小魏田中開唱

任賢齊將參加心田中音樂節。（2025台灣米倉田中馬拉松提供）

五月天阿信日前感謝師兄任賢齊當年提拔照顧，所以「見賢思齊」現在也十分提攜新人，遭受到許多壓力。而任賢齊也在社群回應要阿信在照顧別人之前，也要先好好保重自己。

任賢齊就是這麼重感情的師兄，至今接到家鄉邀約一定回來參與，11月8、9日「2025台灣米倉田中馬拉松」將登場，其中8日晚上的「選手之夜」將在彰化縣景崧文化教育園區舉行「520心田中音樂節」，任賢齊將領軍多組歌手接力獻唱。

除了任賢齊，宇宙人、鼓鼓呂思緯、白安、小魏魏嘉瑩、PALLAS帕拉斯都將參與，九孔擔任主持人，以最熱情的能量全力應援，陪大家嗨翻田中之夜、為所有選手加油打氣。

其中，宇宙人即將於12月20日再度登上台北小巨蛋舉辦《α：回到未來1986》演唱會，近期也為演唱會持續加強體能訓練，這次受邀參與「520心田中音樂節」，他們笑說跑步與演出一樣，都需要穩定節奏與充足體力支撐，並為所有選手打氣提醒：「正確的跑步姿勢和體力調配都需要專業指導，才能保護好自己。」被問到覺得跑馬拉松時最需要克服的是什麼時，宇宙人直言：「踏出第一步是最難的！」但也鼓勵大家，一旦邁開步伐盡情奔跑，就能享受裹成的暢快淋漓，也不忘提醒大家記得搭配他們的歌一起去跑步。

小魏魏嘉瑩對運動充滿興趣，平時也會向長年有跑步習慣的髮型師請教訣竅，學習跑步技巧。而小魏也坦言相當喜歡邊跑步邊聽音樂的感覺：「如果在跑步的時候覺得很累，就可以無限播放〈我要把眼淚當汽水〉，貫徹自己的汽水精神！」

