任賢齊暖舉再添一樁！ 領軍宇宙人小魏田中開唱
五月天阿信日前感謝師兄任賢齊當年提拔照顧，所以「見賢思齊」現在也十分提攜新人，遭受到許多壓力。而任賢齊也在社群回應要阿信在照顧別人之前，也要先好好保重自己。
任賢齊就是這麼重感情的師兄，至今接到家鄉邀約一定回來參與，11月8、9日「2025台灣米倉田中馬拉松」將登場，其中8日晚上的「選手之夜」將在彰化縣景崧文化教育園區舉行「520心田中音樂節」，任賢齊將領軍多組歌手接力獻唱。
除了任賢齊，宇宙人、鼓鼓呂思緯、白安、小魏魏嘉瑩、PALLAS帕拉斯都將參與，九孔擔任主持人，以最熱情的能量全力應援，陪大家嗨翻田中之夜、為所有選手加油打氣。
其中，宇宙人即將於12月20日再度登上台北小巨蛋舉辦《α：回到未來1986》演唱會，近期也為演唱會持續加強體能訓練，這次受邀參與「520心田中音樂節」，他們笑說跑步與演出一樣，都需要穩定節奏與充足體力支撐，並為所有選手打氣提醒：「正確的跑步姿勢和體力調配都需要專業指導，才能保護好自己。」被問到覺得跑馬拉松時最需要克服的是什麼時，宇宙人直言：「踏出第一步是最難的！」但也鼓勵大家，一旦邁開步伐盡情奔跑，就能享受裹成的暢快淋漓，也不忘提醒大家記得搭配他們的歌一起去跑步。
小魏魏嘉瑩對運動充滿興趣，平時也會向長年有跑步習慣的髮型師請教訣竅，學習跑步技巧。而小魏也坦言相當喜歡邊跑步邊聽音樂的感覺：「如果在跑步的時候覺得很累，就可以無限播放〈我要把眼淚當汽水〉，貫徹自己的汽水精神！」
其他人也在看
阿信直播自誇「北投金城武」！欠劉若英一首歌終於誕生
阿信直播自誇「北投金城武」！欠劉若英一首歌終於誕生EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
醫療.社區力量支持 三寶媽戒菸成功
台中慈濟醫院跟衛生局合作，走進社區開辦戒菸班，包括了解菸害、如何對抗戒斷症狀等等。有一位三寶媽，戒菸總是失敗，這回有醫院專業資源介入，加上團體的力量支持，終於成功擺脫菸癮。 「我要戒菸，很好 很...大愛電視 ・ 7 小時前
是潔癖？還是強迫症？精神科醫師解析差異
好醫師新聞網記者游尚智／台北報導 圖：愛乾淨沒有錯，但怎樣算是「過份的愛乾淨」？／本報資料照片 有些人愛乾淨到讓人佩服，但若「清潔」成為焦慮來源、甚至干擾生活，可能就不只是單純的潔好醫師新聞網 ・ 8 小時前
女性幾歲進入更年期？何時要開始做準備？醫師帶你一次了解！
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】女性進入更年期，可能面臨荷爾蒙變化帶來的多重挑戰，代謝異常、體重變化與心情起伏等都會陸續上門。台灣婦產科醫學會日前舉辦「F4生活守則 更年期遠離代謝症候群」記者會，專家於會中分享，更年期不等於生病、老化，而是另一段生命歷程的開始，女性朋友只要及早準備、積極調整生活型態，就能穩定度過轉變期，迎向健康的下半人生。 更年期荷爾蒙變化 罹代謝症候群增疾病風險 中華民國診所協會全國聯合會陳建銘副理事長表示，女性在更年期期間經歷荷爾蒙衰退，代謝開始出現偏差，尤其體現在脂肪的代謝，導致壞膽固醇、三酸甘油酯上升，且因為脂肪容易堆積在腰部，體型也會有所改變。 「從今年（2025）1月到8月，我們診所照護的45歲到55歲更年期婦女，850位中就有303位符合代謝症候群的診斷，比例與國內外數據相近。」他指出，若被診斷為代謝症候群，未來罹患糖尿病、高血壓、心肌梗塞等疾病的風險皆會上升。 「F4守則」助預防代謝症候群 那忙家事算運動嗎？ 「但好消息是，代謝症候群是可以逆轉的。」陳建銘副理事長說明，只要「少吃多動」，哪怕是少吃一點點、多動一點點，都有機會觀察到改善，鼓勵女性朋友積極改健康醫療網 ・ 1 天前
終止工作許可證自動續期 美國強化審查防詐欺
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國土安全部（Department of Homeland Security）今天在官網宣布一項過渡性最終規定，終止部分外籍人士在申請續發工作許可證（EAD）時自動延長有效期的做法。中央社 ・ 9 小時前
坣娜不敵胰臟癌病逝享年59歲 低調封鎖死訊震驚演藝圈
生活中心／高子涵、陳泊翰 台北報導知名歌手坣娜於16日因病去世，享年59歲，消息曝光後震驚演藝圈與粉絲。坣娜長年飽受重大車禍後遺症、紅斑性狼瘡所苦，但據知情人士透露，她最終是不敵胰臟癌辭世，令人不捨，至今友人都仍不敢相信噩耗。醫師也指出，胰臟癌不易察覺難根治，是沉默的殺手。民視 ・ 6 小時前
大中華記協、新北記協關懷光復災民 致贈慰問金
（記者林富貴／花蓮報導）為關懷花蓮縣光復鄉災民，大中華記者友好交流協會、新北市記者友好交流協會理事長林富貴，於 […]引新聞 ・ 4 小時前
柯文哲要出書！陳佩琪點「這兩本」超有看頭
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過1年，9月初獲7千萬元交保，但須配戴電子腳鐐。柯文哲妻陳佩琪今（29）日在臉書發文表示，柯文哲回家的近2個月中，最常被她看到坐在電腦桌前，努力...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
《人中之龍》20週年展推15萬日圓「婚禮」服務！與最愛角色走紅毯 還有結婚證明？
為了慶祝知名遊戲《人中之龍》系列邁入 20 週年，SEGA 宣布將舉辦一場前所未有的特別活動，主題是圍繞在「人生四大儀式」，因此取名為「冠婚葬祭展」，11 月 28 日先在東京展開，2026 年 2 月 6 日則會前往大阪舉辦。而其中一項儀式就是「結婚」，讓粉絲們有機會與遊戲中最喜歡的遊戲角色步入禮堂，甚至還有一樣要價不菲的服務，高達 15.4 萬日圓（約新台幣 3 萬元），提供的完整且專業的結婚服務體驗。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
葛仲珊加盟新東家強勢回歸 重登后位嗨喊：一起揮棒出擊
索尼音樂台灣總經理楊國修，也熱烈迎接葛仲珊加盟索尼音樂大家庭，表示：「身為台灣嘻哈界代表人物，葛仲珊以獨特的音樂態度與真誠的創作能量，持續在華語樂壇掀起風潮。非常期待與葛仲珊攜手開啟全新篇章，未來將全力支持她在音樂創作與多元發展上的無限可能，讓更多人再次...CTWANT ・ 5 小時前
下背痛手術意外離世...麻醉科醫師嘆疼痛門診無奈心情
【健康醫療網／編輯部整理】下背痛是一個極難處理的疾病，一個人在一生中或多或少在某一段時期都會罹患下背痛，若是還沒有遭遇過，也只是時間還沒到，因為只要活得夠老，脊椎一定會退化，失去彈性膨出的椎間盤，增生的骨刺，最後壓迫神經，導致坐骨神經發炎，疼痛難堪，最終要徹底解決坐骨神經壓迫的問題就是外科手術。 下背痛手術挑戰性高 有鋼釘刺穿動脈風險 手術的作法是將脊椎後方的骨頭去除，以達到減壓的目的，減壓之後，脊椎的承受力會因而減弱，所以必須再輔以鋼釘固定，最後填補小碎骨達到融合的目的。 提供脊椎穩定性的鋼釘必須打進脊椎的椎體裡面，在打鋼釘的同時，必須輔以X光照射，以預測鋼釘的深度，然而脊椎的椎體是一個半橢圓形的立體構造，在 X 光射線的照射下卻變成平面的影像，所以只能提供約略的估計值，稍有不慎，一點點角度的偏差都有可能導致鋼釘打穿了脊椎錐體，但是在 X 光影像的照射下可能仍然沒有任何異狀。 然而，在脊椎錐體的前面則是人體最大的血管主動脈，打穿錐體的鋼釘可能會因而刺穿主動脈，導致腹腔內大量出血，病人有可能會因而死亡。 因為這種經驗極度罕見，曾有一位肥胖婦女病人，開完脊椎手術後，在恢復室休息時，血壓越健康醫療網 ・ 22 小時前
川習會登場前 川普指示國防部立即展開核武測試
（中央社韓國慶州30日綜合外電報導）美國總統川普今天將在韓國與中國國家主席習近平會面，就在川習會登場不久前，川普宣布他已指示國防部「立即」開始測試美國的核子武器，以回應對手國家的核試驗。中央社 ・ 9 小時前
Rain回來了！明年1月重返小巨蛋 打造寵粉專屬橋段
【緯來新聞網】亞洲韓流天王Rain繼今年二月攜全新巡演《Still Raining》在高雄演出，今（緯來新聞網 ・ 6 小時前
民進黨批鄭麗文重複中共話術 才是真正的「麻煩製造者」
國民黨主席鄭麗文接受專訪時，批評賴清德總統是「麻煩製造者」，並主張「下架台獨黨綱」。民進黨發言人韓瑩今（30）日表示，鄭麗文身為最大在野黨主席，用詞幾乎與中國國台辦如出一轍，重複中共論調，背離台灣主權與民主共識。中時新聞網 ・ 5 小時前
五月天台中跨年 11月9日開搶
五月天今年將在台中跨年，帶著「5525＋1」主題的「回到那一天」25周年巡迴演唱會台中站新年快樂版，從12月27、28、31日到明年1月1、3、4日在臺中洲際棒球場，一共舉辦6場，與所有歌迷一起迎接2026年。中時新聞網 ・ 1 天前
國民黨朱立倫率團總辭 台東黨部交接新動態曝光
國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日上任，現任主席朱立倫29日宣布包括黨主席、副主席、秘書長與一級黨務主管，以及各地方黨部主委，總計211人將於月底提出總辭，全黨「團隊總辭」，以尊重新任主席任命權。中時新聞網 ・ 5 小時前
感人畫面曝！花蓮燕子口堰塞湖平安落幕 怪手排排站向山林致敬
歷經十多日的密切監測與日夜搶修，花蓮太魯閣燕子口堰塞湖昨（29日）終於在大自然的力量與專業團隊的努力下，順利潰決、恢復河道暢通。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
《寶可夢傳說ZA》總監談還原「在法國生活的恐懼」，網笑：難怪開頭就被搶劫
《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》已經發售，這次的舞台是早在本傳《寶可夢 X／Ｙ》中早就出現過的「密阿雷市」，但經過多年的發展，進行了「動都市再開發」，整體城市裡的花草樹木更多，還能見到充滿最新科技感的設備。而近日，有網友曬出《寶可夢傳說Z-A》總監栃木遙的訪談，原來在他認為生活在原型「法國」更讓人恐懼，結果卻掀起熱議。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 3 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 5 小時前