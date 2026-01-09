任賢齊現身《營業中》切洋蔥 超神刀工驚呆全場

任賢齊（右）驚喜現身，參加迎媽祖盛事。（圖／好看娛樂提供）

「亞洲天王」任賢齊驚喜現身《嗨！營業中》，作為彰化田中的大明星，任賢齊不僅帶領夥伴們見證難得一見的遶境盛事，更毫無天王架勢，直接捲起袖子加入戰區。他展現出的俐落刀工讓全體成員驚嘆不已，夥伴們看著天王低頭忙碌的身影，忍不住感嘆：「我竟然叫任賢齊切洋蔥，真的很想哭！」

在震撼的宗教盛典中，大批信徒湧入街頭，現場氛圍讓夥伴們深受感動。莎莎更趁機參與了「鑽轎腳」儀式，她眼眶含淚地表示，鑽過轎底後心中充滿了說不出的平安與被庇佑的感覺。鼓鼓也分享自己看到媽祖神轎時，內心深受震撼，甚至起了雞皮疙瘩。

此外，姚元浩、吳映潔（鬼鬼）與莎莎也一去挑戰一項極具難度的任務：準備兩千份平安餐。適逢大甲鎮瀾宮、北斗奠安宮與田中媽祖會香的三宮齊聚，夥伴們在感受宗教盛事震撼之餘，也面臨了嚴重的缺工壓力。

《嗨！營業中》前進彰化田中準備兩千份平安餐。（圖／好看娛樂提供）

為了應付兩千人的供餐量，合夥人邀請了具備「恐怖體質」的小幫手九孔、惟毅跟文威登加入。然而，九孔在備料過程中展現出強烈的個人想法，頻頻挑戰主廚權威，例如私自將主廚要求的切絲食材料理改切成塊狀，理由竟是「不要浪費」。

