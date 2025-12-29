任賢齊當年為何紅遍華語圈？網友翻出關鍵時刻：那一年真的紅到誇張
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導
59歲「平民天王」任賢齊，從早年乏人問津的歌手身分起步，一路走到紅遍華語圈的天王地位，《心太軟》、《對面的女孩看過來》、《傷心太平洋》等歌曲至今仍是KTV必點，傳唱超過20年。今（29）日凌晨有網友在社群上發文好奇，任賢齊是如何一步步從默默無名，走到紅遍華語圈的天王地位。貼文一出，立刻釣出不少資深歌迷與網友分享回憶，也讓不少年輕世代重新認識這位「陪伴很多人青春」的國民偶像。
原PO在PTT上以「任賢齊是如何成為天王巨星的呢？」為標題發文表示，自己聽長輩提起，任賢齊過去「紅得非常誇張」，但回頭查資料卻發現，他出道初期其實並不順遂。不僅曾在綜藝節目《百戰百勝》中擔任「小魔王」角色，知名度有限，早期發行的幾張專輯也反應平平，始終沒有真正被市場看見。
直到後來接演《神雕俠侶》，並演唱主題曲後，任賢齊的名字才突然被大量觀眾記住，知名度瞬間翻轉，讓原PO忍不住好奇，「他究竟是怎麼從這一步，慢慢走到天王位置的？」
貼文曝光後，吸引許多資深歌迷與網友分享，「心太軟，紅的時候。那氣氛，可能比周杰倫巔峰還紅」、「心太軟，傳唱大江南北。後來才有翻唱傷心太平洋」、「他的歌路都很簡單，而且輕易可以攘攘上口傳唱度高，傷心太平洋、心太軟、天涯，就不說，我是一隻魚搭配和信電信廣告」、「後來還去香港演電影聲音有特色，歌曲平易近人，就這樣紅了起來，唱片銷售百萬張不是開玩笑的，名副其實的亞洲天王，當年沒有網軍，沒那麼好炒，他當年紅的程度可能連周杰倫都比不上」。
更多FTNN新聞網報導
美魔女背後熊抱「已婚總鋪師」！親密互動遭直擊 他認了心跳加速
五月天阿信不忍了！被酸「給後輩太多資源」 罕見開直播曝責罵更多：不行就回家種田啦
周杰倫現身林書豪退役典禮 自爆當路人為球迷幫拍照
其他人也在看
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 14 小時前 ・ 17
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 96
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
貝克漢長子封鎖爸媽！陪岳父母過聖誕 合照PO網慘挨轟：最不想要的媳婦
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）一家，今年的耶誕節顯得格外冷清。26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）在與家族關係全面降到冰點後，選擇不回原生家庭過節，反而陪著愛妻妮可拉佩茲（Nicola Peltz），與岳父、岳母一同歡度耶誕佳節，相關畫面曝光後，引發全球網友譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
《週末最強大》錄影遇地牛翻身！胡瓜、楊繡惠逃生畫面曝光
昨晚(27日)23時5分，宜蘭外海發生規模7.0強震，北部、中部、東部共15縣市出現最大震度4級，全台劇烈搖晃超過一分鐘，讓不少民眾驚慌失措，節目《週末最強大》當時正在錄製「現代包青天」單元，包含資深藝人胡瓜、楊繡惠一群人在攝影棚錄影，不料，排演到一半，突然碰上地牛翻身，藝人們遇到強震、緊急避難反應也同時曝光。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
回憶殺生波／獨家！阿信繼續唱和F3 言承旭主打歌缺席原因曝光
「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F✦FOREVER」，日前在上海連唱4場，最後一場阿信還不慎摔下舞台，引起話題。3人各自拿出招牌獨唱歌曲，而言承旭未選唱招牌歌〈一公尺〉也在網路上引起討論，甚至有人指出和官司有關。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 11
坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力
吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
大S曾想撮合小S交往朱孝天 破局理由曝光
朱孝天近期因在網路上的言論引起爭議，頻頻登上熱搜，日前他也正式對自己的發言道歉，而許多過往他曾上過的節目內容也被網友重新找出回顧，其中一次是關於大S曾想撮合他和小S交往的內容，破局理由也讓網友揶揄「好險」。日前阿信「F3」聯手舉辦的演唱會已落幕，但朱孝天未在演出名單上，倒是一再透過和網友的互動，流露自由時報 ・ 1 天前 ・ 6
李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相
「釜山女神」李晧禎今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下。經常透過社群分享近況的她，近日發文透露自己全妝現身台北東區卻沒被認出，讓她不禁難過直呼：「看來我得再努力一下…」，貼文一出引發網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 40
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 1
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
籃球》林書豪球衣退休儀式 NBA總裁Silver、恩師D'Antoni、「魔獸」Howard等人以影片致意
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。儀式上也播放多部致意影片，NBA總裁Adam Silver、前紐約尼克隊總教練Mike D'Antoni以及「魔獸」Dwight Howard等人都有透過影片祝福。Yahoo奇摩運動 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
《黑白大廚2》金度潤曝「子瑜到店吃飯」！羞喊：很漂亮但怕女友吃醋
韓國米其林星級主廚金度潤在 Netflix 料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》中的表現而聞名，被暱稱為「賤兔主廚」，今（28）日抵達台灣接受媒體訪問，談到台灣女星周子瑜曾到他位於韓國的餐廳用餐，當時過程相當低調。金度潤表示，周子瑜是由香港友人Elkie莊錠欣介紹，他當下並沒有立刻認出周子瑜，因為自己對藝人明星不太熟悉，也覺得有點抱歉。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 8
許純美天價通告費曝光 趙正平被揭「失控」折疊椅砸主持人
趙正平也舉例：「以前許純美1集10萬，不然她不上，但沈玉琳還是常常發她，因為集集收視率爆表。」但同場來賓梁赫群卻覺得他不應該領這麼高的通告費：「我有打聽到各個製作單位，他都會威逼利誘說『如果我不來的話，你們這個節目也錄不了多久啦』，反正就是一直在那邊唱衰人家...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 7
韓國瑜稱主政者為當今聖上 陳揮文酸「這句」
政治中心／楊佩怡報導日本媒體《讀賣新聞》近日披露，暗網流出3段錄音內容，指稱中國解放軍曾有意介入該次選舉、協助韓國瑜勝選。不料此報導卻讓立法院長韓國瑜強烈反彈，立刻在臉書發文質疑「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」。對此，資深媒體人陳揮文直言「如果賴清德真的稱帝？我們還可以上網開直播寫臉書，批評他、消遣他嗎？」。民視 ・ 43 分鐘前 ・ 4
全球百大帥哥出爐！于朦朧入榜「影片藏1句」網淚目 第1名已遭中共封殺
每年都會評選全球百大美女、百大帥哥的美國電影網站「TC Candler」，昨（28）日正版名單曝光，除了最受關注的百大美女名單，在韓國發展的台灣美女TWICE成員周子瑜、I-dle成員葉舒華入選外，全球百大帥哥的名單中雖然沒有台灣人，不過名單中也有亮點，第5名的就是今年過世的中國男星于朦朧，被認為其死因不單純，公布排名的影片中更寫道「Thruth」（真理）、「Justice」（正義）、「Answe三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 5
陳詩媛認了婚禮後「每天在焦慮」！IG發文吐心聲：還好順利過關
（記者洪承恩／綜合報導）前樂天啦啦隊女孩「十元」陳詩媛與兩屆奧運羽球男雙金牌國手王齊麟，今年6月完成登記結婚後 […]引新聞 ・ 18 小時前 ・ 3
阿信不忍反擊「是真唱」！瑪莎突鬆口不玩團後將跨界發展
阿信日前與「F3」合體開唱屢掀話題，不料近日，朱孝天在疑似拋出先前F4合體「假唱」說法，引發外界揣測。雖朱孝天隨後已發表道歉聲明，但相關討論仍未平息。 昨（27日）阿信回歸五月天舞台，點歌橋段的一段即興互動，被不少歌迷解讀為對先前「假唱」爭議的正面反擊。鏡報 ・ 1 天前 ・ 3
旅遊驚魂記！Janet機場狂奔「一家四口被分開」結局超慘
旅遊驚魂記！Janet機場狂奔「一家四口被分開」結局超慘EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1