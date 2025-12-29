任賢齊當年為何紅遍華語圈？網友翻出關鍵時刻：那一年真的紅到誇張

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

59歲「平民天王」任賢齊，從早年乏人問津的歌手身分起步，一路走到紅遍華語圈的天王地位，《心太軟》、《對面的女孩看過來》、《傷心太平洋》等歌曲至今仍是KTV必點，傳唱超過20年。今（29）日凌晨有網友在社群上發文好奇，任賢齊是如何一步步從默默無名，走到紅遍華語圈的天王地位。貼文一出，立刻釣出不少資深歌迷與網友分享回憶，也讓不少年輕世代重新認識這位「陪伴很多人青春」的國民偶像。

廣告 廣告

59歲「平民天王」任賢齊是如何一步步從默默無名，走到紅遍華語圈的天王地位。（圖／翻攝 任賢齊 IG）

原PO在PTT上以「任賢齊是如何成為天王巨星的呢？」為標題發文表示，自己聽長輩提起，任賢齊過去「紅得非常誇張」，但回頭查資料卻發現，他出道初期其實並不順遂。不僅曾在綜藝節目《百戰百勝》中擔任「小魔王」角色，知名度有限，早期發行的幾張專輯也反應平平，始終沒有真正被市場看見。

直到後來接演《神雕俠侶》，並演唱主題曲後，任賢齊的名字才突然被大量觀眾記住，知名度瞬間翻轉，讓原PO忍不住好奇，「他究竟是怎麼從這一步，慢慢走到天王位置的？」

貼文曝光後，吸引許多資深歌迷與網友分享，「心太軟，紅的時候。那氣氛，可能比周杰倫巔峰還紅」、「心太軟，傳唱大江南北。後來才有翻唱傷心太平洋」、「他的歌路都很簡單，而且輕易可以攘攘上口傳唱度高，傷心太平洋、心太軟、天涯，就不說，我是一隻魚搭配和信電信廣告」、「後來還去香港演電影聲音有特色，歌曲平易近人，就這樣紅了起來，唱片銷售百萬張不是開玩笑的，名副其實的亞洲天王，當年沒有網軍，沒那麼好炒，他當年紅的程度可能連周杰倫都比不上」。



更多FTNN新聞網報導

美魔女背後熊抱「已婚總鋪師」！親密互動遭直擊 他認了心跳加速

五月天阿信不忍了！被酸「給後輩太多資源」 罕見開直播曝責罵更多：不行就回家種田啦

周杰倫現身林書豪退役典禮 自爆當路人為球迷幫拍照

