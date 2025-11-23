任賢齊返鄉必吃！田中橋頭臭豆腐超大塊又噴汁，在地人才懂的「塞泡菜」吃法，外酥內嫩口感妙

彰化田中橋頭臭豆腐

熱熱鬧慶的2025田中馬拉松正式完美落幕，但咱們的田中小吃老店還沒聊完。接著播出的是任賢齊從小吃到大，據說每次回田中都會去吃的七十年「田中橋頭臭豆腐」。

先說結論：臭豆腐個頭比一般大，炸得較黑，口感偏油酥，挺好吃的，泡菜我比較無感，塞進臭豆腐是在地吃法。順便說一下，冰豆漿非常好喝。

田中橋頭臭豆腐位於田中老街周邊，離地圖上大紅圈的彰化高鐵站不遠，對面就是入住後十分滿意的「馥御花園酒店」，有機會再跟大家好好分享，這家房間、服務、景點(可以看到玉山)，近田中、北斗兩鎮的飯店。田中鎮中心離彰化高鐵走路約是20分鐘的距離，不過當天我們是在「馥御花園酒店」的櫃檯人員指導下租了電動機車(高鐵站旁有換電池的地方)，飯店裡也有自行車可以借寄，騎上電動車到田中老街約莫只要5分鐘。然後地圖上的那些綠色記號，都是田中的老店，真的是三天兩夜也吃不完。

這裡的臭豆腐比一般的個頭略大，炸的時候沒有一般臭豆腐的發酵味，或者應該說味道很輕，聞起來很像一般的炸豆腐，除了臭豆腐也有豬血湯和豆醬。順便說一下，這裡也有賣生的臭豆腐、板豆腐和豆腐條。

臭豆腐小份是60元(四塊)，大份90元(六塊)，豬血湯30元，豆漿一瓶是60元(冰箱自取)。店裡非常乾淨，店員也很是親切。

這冰豆漿真的很可以，豆香順口，甜度適宜超涮嘴的。

湯頭滿滿韭菜味，但不曉得為什麼有一點點像是蔥爆香的大骨清甜及香氣?總之蠻好喝的，豬血脆Q厚切且大塊，口感很棒，味道也很OK。

這家臭豆腐比一般略大外，也比一般略黑，是我喜歡那種整塊不切，在上面敲洞淋入醬汁的臭豆腐，搭配的是傳統口感爽脆微微帶酸台式泡菜。

不誇張這臭豆腐真的很酥很酥，外酥和裡面的綿嫩，對比度非常的棒，咬下還會噴豆汁，淋上的醬汁雖然有一點微鹹，但大抵上都是近期吃過最好的臭豆腐，尤其是口感。

覺得味道不夠重的可以自行添加桌上的辣椒，個人是覺得有一點太鹹。

倒是網路流傳把泡菜塞進臭豆腐中的任賢齊吃法略有趣，一口咬下、臭豆腐的酥和泡菜的脆、臭豆腐的熱和泡菜的涼、臭豆腐的鹹香、泡菜的酸甜，在口感及口味上都形成了絕妙的對比。也因為這裡的臭豆腐夠大，所以可以塞進不少泡菜。雖說，一口臭豆腐、一口泡菜也是差不多的意思，但這種吃法感覺多了一點儀式感。

田中橋頭臭豆腐(fb粉絲團):520彰化縣田中鎮中正路193號，電話號碼：04 875 4590，營業時間：14:00–19:00(週一五公休)

文章來源：小虎食夢網