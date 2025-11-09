任賢齊返鄉開跑！田中馬拉松1萬6500人熱血登場

田中出身的藝人任賢齊首度返鄉參與賽事，報名健跑組開心上場，沿途與民眾互動(記者陳冠備攝)

〔記者陳冠備／彰化報導〕「2025台灣米倉田中馬拉松」今(9)日清晨在彰化田中鎮熱鬧登場，今年吸引1萬6500名跑者參賽，現場人潮洶湧、氣氛熱烈。田中出身的藝人任賢齊首度返鄉參與賽事，報名健跑組開心上場，沿途與民眾互動，不少粉絲搶著合照、熱情高喊「小齊哥加油！」，成為全場焦點。

田中馬拉松邁入第14屆，上午6點20分於田中鎮公所前鳴槍起跑，彰化縣長王惠美、立委陳素月、黃秀芳、田中鎮長蕭淑芬及總幹事鄭宗政共同主持開跑儀式。

今年報名相當踴躍，共有3萬5000人登記抽籤，最終1萬6500人中籤，中籤率約五成。賽事分為全馬(42公里)、半馬(21公里)及健跑(10公里)三組，滿足不同跑者需求。

除任賢齊外，董事長樂團、丁寧、劉至翰、田家達等藝人報名半馬組，姚元浩、九孔、謝忻、黃沐妍則挑戰健跑組，「星」度滿滿，有趣的是，謝忻則拿著免洗碗筷參賽，她表示，田中馬人情味十足，她要一邊跑，一邊大啖美食。

田中馬以濃厚地方特色與加油熱情聞名，沿途補給站提供牛排、烤豬、日本麝香葡萄等多樣美食，成為跑者們年度最受期待的路跑盛事。

今年田中馬吸引1萬6500人參賽。(記者陳冠備攝)

田中馬拉松」今(9)日清晨在彰化田中鎮熱鬧登場，彰化縣長王惠美(前排左3)藝人任賢齊(前排左4)等人一起在台上為參賽者打氣加油。(記者陳冠備攝)

黃沐妍(中)連續多年參加田中馬，今年挑戰健跑組。(記者陳冠備攝)

謝忻拿著免洗碗筷說，要一邊跑，一邊大啖美食。(記者陳冠備攝)

