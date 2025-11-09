任賢齊領軍「520心田中音樂節」萬人同歡 田中小鎮沸騰一夜

任賢齊壓軸登場嗨唱經典曲，與3萬觀眾合唱掀高潮。（相信音樂提供）

一年一度的「2025台灣米倉田中馬拉松」於11月8、9日熱鬧登場，前一晚的「520心田中音樂節」率先引爆熱潮，由「田中學長」任賢齊領軍開唱，攜手宇宙人、鼓鼓呂思緯、白安、小魏魏嘉瑩與新生代樂團PALLAS帕拉斯，現場湧入超過3萬名觀眾，氣氛熱烈。任賢齊、鼓鼓更提前一天抵達田中，親身體驗在地小吃與人情味，巧遇十年未見的大甲媽遶境，親自扛轎、鑽轎腳祈福，為活動添上滿滿祝福能量。

音樂節由PALLAS率先登場，這支曾與任賢齊同登小巨蛋的樂團，在現場首次公開三首新歌〈Here goes nothing〉〈愛你的餘地〉〈下天堂〉，並宣布12月將推出首張專輯《下天堂》。接著登場的白安以新專輯《星期八》歌曲〈星期八〉〈路邊野餐〉帶來自在愉悅的氛圍，好友姚元浩、莎莎、鬼鬼驚喜登台「鬧場」，重現節目《嗨！營業中》歡樂互動，讓全場笑聲不斷。

宇宙人為田中馬拉松選手熱力暖身。（相信音樂提供）

小魏魏嘉瑩手握木吉他自彈自唱〈我要把眼淚當汽水〉，以溫柔嗓音療癒人心，還不忘開玩笑自封「冷笑話系歌手」，引來觀眾爆笑。她演唱多首人氣作品，並預告12月28日台中專場演唱會秒殺，加開票券即將釋出。接著登場的鼓鼓呂思緯以熱力全開的〈為愛而愛〉〈他一定喜歡你〉〈簽收我的心〉炒熱全場，與觀眾近距離互動，氣氛嗨翻；他也透露明年將推出全新專輯，讓歌迷相當期待。

宇宙人以〈陪我玩〉〈那你呢〉〈不曾寧靜的夜〉連番轟炸現場，將音樂節氣氛推至最高點，並在〈一起去跑步〉時邀全場歌迷隔天一同參加田中馬拉松，用音樂開啟奔跑節奏。壓軸登場的任賢齊一現身，立刻掀起最高潮，他以〈浪花一朵朵〉〈對面的女孩看過來〉〈心太軟〉〈傷心太平洋〉等經典金曲串聯大合唱，現場彷彿成為全民KTV。

《嗨！營業中》姚元浩、莎莎、鬼鬼驚喜登台與白安共同演出合唱。（相信音樂提供）

任賢齊以〈再出發〉為音樂節畫下完美句點，並邀田中國小「田女孩」啦啦隊登台合唱，為隔天的馬拉松暖身。隔日他也親自參與10公里賽事，用行動支持家鄉盛事。從音樂到運動，任賢齊與眾多藝人一同將田中小鎮點亮成為滿載歡笑、祝福與熱情的「幸福起跑線」。

