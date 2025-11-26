任運動部長首次業務報告 李洋：優先聚焦運動員需求

報到簽名、向召委劉書彬致意，運動部長李洋首次到教委會報告業務吸引大批媒體，他在會前聯訪說，前一晚9時半就睡，一早5時多起床做準備，上任近3個月設立部長信箱收集運動員意見。

運動部長李洋認為，「其實運動員最多的問題就是，可能在資源上面的分配有沒有公平。」

坦言首秀滿緊張刺激，李洋以簡報說明5大重點，而朝野立委關注議題多元，包括體育班、基層教練出路、協會的運動員委員會、中國CPB向我球員招手、明（2026）年經典賽備戰，還有運動部人力嚴重不足。

廣告 廣告

國民黨立委萬美玲指出，「為什麼運動部有這麼多（164）缺額？」

運動部長李洋回應，「現在是運動部剛成立，今（2025）年是9月9日剛成立，那當然還會有很多缺額。」

民進黨立委吳沛憶提到，「你對於我們基層教練的這個環境，有沒有什麼認為他們應該要獲得更公平合理待遇的地方呢？」

運動部長李洋表示，「我認為我們會統整完C級、B級、A級的教練，還有初級中級高級國家級的專任運動教練，我們會去了解他們現在現行的待遇部分，去做全面性的評估。」

當立委柯志恩問及，目前黃金計畫中最有奪牌希望的第一級選手，10人裡面已有2人在12個月內累積2次藥檢的行蹤不實，其中一位是前搭檔王齊麟時，李洋說他知道。

運動部長李洋說道，「我之前擔任搭檔的時候每天提醒。」

國民黨立委柯志恩表示，「然後現在你是不是要再打電話一次，因為他已經2次了。」

李洋回應，「最近我了解到的情形是他晚上訂了鬧鐘，所以應該不會再有情形來發生。」

首次到委員會報告、詢答，李洋從緊張到較為從容，立委們給予肯定，氣氛也融洽。但柯志恩也直言，委員們對李洋非常客氣，期許他下一次再站上質詢台，針對執行績效提出具體數字，不是只有再回去研究。