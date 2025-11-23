任達華出席活動跌倒「側身滾一圈」迅速站起 敏捷身手網讚歎：武俠高手轉世

70歲的香港影星任達華，昨（22日）與妻子琦琦在香港出席活動時，發生了驚險一幕。任達華才剛出場，疑似因地毯太滑，整個人突然往前撲倒在地，引起現場一陣驚慌。

當時任達華準備與琦琦一同接受媒體訪問，沒想到走到一半便重心不穩，整個人朝地面撲去，眼鏡都被甩了出去。站在一旁的琦琦全程目睹，嚇得往後退縮，露出驚恐表情。

然而，擁有深厚身手的任達華展現出驚人的敏捷度，在跌倒後立刻翻滾了一圈，隨後再用左手支撐、單膝跪地，再迅速站穩起身，全程約三秒鐘。任達華站穩後還不忘對鏡頭比出YA手勢，笑說「沒事」，讓現場氣氛從緊張轉為輕鬆。

任達華在隨後的訪問中，將這次意外跌倒幽默地形容為「完美創作」。他笑稱：「因為我對地毯有一種情懷，地毯帶給我溫暖。我特別喜歡這個藍色，這個藍跟海港一樣漂亮。」他更緩頰說：「用這種方式出場還滿特別的。」展現出高EQ。

任達華工作室隨後也發布聲明，證實任達華只有膝蓋輕微擦傷，隔日行程照常進行。任達華跌倒的畫面曝光後，立刻登上微博熱搜，網友紛紛留言讚嘆其身手「這身手，年輕時絕對是武俠高手轉世」、「我以為是岀場的一部分」、「跌得好有型」、「我不信這樣是70歲」、「那個end pose好帥」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導