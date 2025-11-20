任55年鄰長95歲黃居財辭退職務 大甲區長肯定服務期間盡職及愛心





今年九十五歲的大甲區薰風里任職第十一鄰的黃居財，服務五十五年來盡職又有愛心，對於政令宣傳更是做得無微不至，受到長官的肯定、里民的敬佩，奈何歲月不饒人，年高的他決定辭退鄰長職務調養身體，區長顏金源、里長王秋芬，昨日連袂前往拜訪及表揚，稱讚黃鄰長對里內長期諸多的貢獻。

顏區長表示，薰風里11鄰，今年九十五歲的鄰長黃居財,擔任服務鄰長之職已達55年，長期不辭辛勞關心鄰內各戶事務，不畏風吹日曬雨淋穿梭於道路巷弄中,協助公務各項里務宣導、里內活動邀請傳達、鄰內環境清潔、緊急狀況反應等等。因年事已高，為調養身體因素，決定退休在家享受天倫之樂。

廣告 廣告

里長王秋芬表示，黃鄰長十月份辭退鄰長職務─回顧鄰長服務期間總是盡心呵護11鄰,像是自家的長輩不時看到他巡視鄰內環境的身影無私奉獻的精神令人敬佩,可謂功在薰風,亦堪稱是鄰長界最資深最績優的典範。除了表達最崇高的敬意我們將永懷銘記長輩居財鄰長的風範,萬分感激!感恩人與各位鄉親一起祝福鄰長居財先生身體健康!福氣滿滿!門家平安喜樂!事事順心如意!





更多新聞推薦

● 批藍白新版《財劃法》再修法擴大城鄉差距 政院提出院版草案