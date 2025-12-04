一份愛心、兩個支持！和泰大金11年 支持憨兒、守護偏鄉學童

野柳國小邱華璋校長（右）贈送學生感謝卡片給和泰大金總經理陳永澤。（圖／和泰大金）

為幫助偏鄉學童與公益團體，和泰大金空調購買喜憨兒社會福利基金會製作的手工餐盒，將一份捐款化做兩份感動。這項員工每月自發捐助的行動，至今已邁入第11年。自民國103年的瑞芳鼻頭國小、104年的瑞芳濂洞國小、105年的烏來福山國小、106年的石門乾華國小、107年的貢寮福連國小、108年的宜蘭永樂國小，104年的宜蘭大里國小，到今年的萬里野柳國小，以實際行動關懷偏鄉學童。

現由新任總經理陳永澤和員工代表與喜憨兒亮亮、小蜜蜂一起將新鮮出爐的餐盒送至萬里野柳國小，讓憨兒與偏鄉學童都能感受到善的循環及溫暖的鼓勵。喜憨兒基金會特別感謝和泰大金，11年來累積捐款已經超過600萬元，全國贈送出超過4萬份的餐盒。

和泰大金偏鄉送愛活動與野柳國小師生大合照。（圖／和泰大金）

對於生活在市區的孩子，麵包、手工餅乾這類的食品是日常生活的一部份，但對於身在偏鄉的孩子，這類食物卻不是說買就能買的到。喜憨兒基金會武庭芳總監表示，烘焙一直是庇護工場重要的職訓項目，不僅提供憨兒們穩定的就業機會，更能培養其技能、自信與社交能力；而偏遠地區的國小，往往因為交通不便，學童們的營養與學習資源也相對受限。感謝社會及企業的

支持，「送愛到部落」計畫的推動，讓「一份愛心、兩個支持」成真，至今已經送出113萬個餐盒，成為同時支持這兩項需求的解方。

野柳國小邱華璋校長表示，之前便有跟喜憨兒基金會合作拍攝影片與海報，結下很好的緣分。感謝志工幫助慢飛天使，為偏鄉帶來溫暖希望。也勉勵孩子們拿到免費的餐盒要心懷感恩，長大後能夠有機會回饋社會，打造一個很美的愛的循環。

和泰大金陳永澤總經理與同仁一同前往偏鄉國小，他表示同仁們自發性的公益捐款協助，將幸福傳遞給偏鄉的小朋友們。也是呼應蘇一仲會長，以「美好人生 祥和社會」的企業願景，公司與同仁的齊心努力打造幸福企業。現場並分享自己與孫子相處的故事，氣氛非常溫馨感人。和泰大金未來也將持續推動社會公益，以行動支持弱勢就業、關懷偏鄉學童。

