商周首屆「AI創新百強」的名單出爐了，這次有445件企業提案。很多人看的是排名，但我看著決選過程的紀錄，心裡有一種難以言喻的感動。

決選兩天的七位評審，如果加總他們的資歷與影響力，這絕對是全台灣最昂貴、也最具權威的一次AI應用集體健檢。

試想，要同時請到：Google台灣前董事總經理簡立峰、人工智慧科技基金會董事長詹婷怡、中華民國全國工業總會秘書長呂正華、資誠會計師事務所前所長張明輝、BCG台北分公司董事總經理暨資深合夥人徐瑞廷、前國發會主委劉鏡清、經濟部產業技術司司長郭肇中。

這七位在科技、財務、策略、政策領域的「天王級顧問」，同時坐下來為你的公司診斷，若真要為企業進行這樣的會診與產業市場對標，依國際顧問公司行情，動輒百萬起跳。也可能根本請不動。

但這兩天，這七位卻推掉所有行程，跟著商周一起在決選的會議室裡，只為了幫台灣找出那「1%」的創新火種。對參賽企業來說，這是一次難得的AI轉型體檢。聰明的經營者，懂得把握這種機會讓團隊練兵。

簡立峰與詹婷怡，一位是AI圈的教父級人物，一位是掌握科技脈動的推手。他們看的是核心技術有沒有「變革性」，而不只是表面的工具應用。

徐瑞廷與張明輝，分別從全球策略顧問（BCG）與財務結構的角度，犀利剖析企業的PPT，更直接問：「你的競爭力迴圈在哪裡？」

劉鏡清、呂正華與郭肇中，則帶著一種「恨鐵不成鋼」的使命感，焦慮著台灣產業在國際賽道上的競爭力。

這份榜單，是集結這七個人的功力、眼界與對台灣產業的期待。他們如此投入，是為了彰顯這份榜單的Honor。他們希望告訴企業：這份榮譽是實至名歸的。

評審們的提問，往往從犀利的盲點切入，我從紀錄中看見了幾段火花，那是真正的專業厚度：

「如果你只是省時間，那不叫創新。」

當有企業自豪於，AI讓原本4人做5天的報表，縮短到30分鐘時，評審們冷靜地反問：「省下的時間，你拿去做什麼？」

如果你只是把舊事做快，那是「最佳化（Optimization）」；但真正的「創新（Innovation）」是競爭力曲線的改變。

例如，若能讓原本1000人的電商規模，精簡到50人就能運作，這種「量級的跳躍」才是真正的 Impact（影響力）。

「你的數據是『活』的還是『死』的？」

在討論傳產轉型時，評審的觀察很細膩。他們盯著化工廠的氣體閥門與地質數據，直言：「如果這些資料沒變成電子數字，AI根本進不去。」他們在乎的是基礎工程，因為基礎不牢，再華麗的AI都是幻覺。

他們看的不只是「外在指標（ROI）」，更在乎「領導者的Mindset（決心）」。

名次是很淺層的，評審們真正在意的是，你是在做「最佳化（把舊事做快）」，還是在做「創新（把事做不同）」？

他們指出，台灣企業最弱的是「迴圈不會出來」。如果只是買別人的模型，那只是在買效率，帶動不了國力的提升。

這種對話，對參賽企業來說，與其說是比賽，更像一場企業的AI高級體檢。評審們用提問在「敲腦袋」，逼著經營者去思考：你的AI應用，有沒有讓你變得「非你不可」？

我希望這份榜單的價值，不只是企業拿到哪個獎項，而是這七位專家為台灣淬煉出的轉型架構。

這是一個重新整理、沉澱的過程。透過這七位評審的眼睛，我們看見台灣企業在AI深水區的真實樣貌─有些還在淺水區試水溫，有些已經開始建立自己的數據迴圈。

感謝這七位評審。是你們那份「非要把事情做對」的堅持，給了這份榜單靈魂。

明天，我們將舉辦《AI創新百強》頒獎典禮。

除了領獎，這更是一場「造局者」的交流。希望大家能帶著評審們那份熱切的提點，在現場繼續對話、繼續「練功」。

我也想邀請每一位讀者，試著去讀懂評審們提問背後的深意，在那裡，你會找到企業AI應用最精準的體檢項目。

別再問AI能幫你省多少事，要問：AI能不能幫你創造新的價值？