一份關心一份力量 花蓮復原持續前行──「陪伴與支持」

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】2025 年，花蓮在歷經地震與風災後，復原工作仍在進行中。除了受損的道路與房舍，仍有農田修復、生計重建與社區支持等長期需求，持續影響著在地居民的生活。

（圖／星芽社會企業提供)

星芽社會企業指出，災後復原並非短期行動，而是一段需要被持續關注與支持的過程。災後初期，花蓮曾迎來大量社會關注與人力資源的投入。「鏟子超人」的身影，象徵著全民動員的力量，也讓外界看見許多人願意站出來協助第一線清理與重建。

然而，隨著行動熱度逐漸退去，復原工作並未因此結束。清理瓦礫只是第一步，後續仍包含居民生活重建、弱勢家庭支持，以及長期心理與社會陪伴等需求，這些工作多由長期深耕在地的公益組織持續承擔。較少被注意的是，在災後短期資源大量集中於第一線行動時，部分在地公益組織反而面臨支持資源下降的情況。關注轉移、捐助中斷，但服務並未停止，需求依然存在。因此，如何讓關心不只停留在高峰時刻，而能轉化為穩定、可延續的支持行動，成為復原階段的重要課題。

星芽以「十榖 拾榖」新年禮盒作為行動載體，建立固定比例的資源回饋機制，將部分盈餘投入花蓮光復鄉的重建行動，支持在地單位持續推動社區復原相關工作。

同時，行動亦納入資訊透明與長期追蹤設計。透過禮盒內的 QR Code，參與者可訂閱「花蓮重建紀錄」電子報，每兩個月接收由實際投入復原工作的單位整理之進度紀錄與影像回報，並持續更新目前仍需要的資源與協助項目。

星芽社會企業團隊表示:「希望透過制度化的行動設計，讓社會支持得以延續，使復原不因時間推移而被遺忘。」

