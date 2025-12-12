一份「怪民調」點燃姊弟之爭！楊瓊瓔、江啟臣搶出頭 地方憂難整合

（資料照片／國民黨提供）

2026台中市長選舉戰情多變，相比民進黨早早定於一尊提名立委何欣純，國民黨方面則有老將立委楊瓊瓔，與高知名度的立法院副院長江啟臣等人選。惟據調查，楊江兩人為爭出線早有嫌隙，近期楊表態參選後，江也未致電或私下接觸楊本人討論選舉，隔天媒體上竟還出現一份未納入楊的「怪民調」，該民調還稱建議黨內直接徵召江啟臣，令楊陣營相當不滿。

楊瓊瓔自1989年台中省議員選舉至今，在地方政壇縱橫30年，在后里、神岡、大雅、潭子基層實力雄厚，僅2016年立委選舉輸給時代力量洪慈庸一場敗仗，2020年後強勢回歸奪回該席次。上月28日晚間8時，楊瓊瓔在臉書發文正式宣布參選台中市長黨內初選，並向台中市民喊話，「我準備好了！」

「台北的觀點都覺得不是楊瓊瓔，地方觀點都覺得是她。」知情人士指出，楊瓊瓔在政壇地位及選區經營模式，都讓地方議員叫好，原本地方盛傳楊10月就要宣布參選市長，但當時國民黨主席之爭廝殺激烈，楊只好等待更適當的時機，「她一直都沒有放棄」。

一名綠營地方人士分析，早前台中市長盧秀燕挺江啟臣是「公開秘密」，直到非洲豬瘟疫情爆發重傷盧市府形象，江啟臣也擔心選情被波及，讓楊瓊瓔更有底氣奮力一搏參戰台中市長。該人士認為，盧市府若不動用行政資源協助江，楊瓊瓔地方魅力及對市政關心程度都是大家有目共睹，「且楊的基本盤也不會輸江啟臣」。

時間倒回11月28日，國民黨主席鄭麗文前往台中清水紫雲巖參拜，楊瓊瓔排除萬難親自到場，原定江啟臣也要出席，但當天台中市長盧秀燕赴台中市和平區梨山視察，江不得不返回選區陪同，最後只好派江妻與鄭麗文同框。

據現場藍營地方人士轉述，當天司儀介紹來賓時先是介紹江妻劉姿伶，並稱她為「準市長夫人」，讓楊瓊瓔當場臉垮，並淡回「我也要選市長耶」，讓台上場面一度尷尬。該橋段看在地方人士眼中，被解讀為當天台中有「兩顆太陽」，一個在東邊梨山（指盧秀燕），一個在西邊清水（指鄭麗文），兩個委員各侍其主，且當晚楊瓊瓔隨即在臉書正式宣布參選台中市長，引發外界聯想。

一名地方人士分析，江啟臣資源豐富，曾任黨主席，本屆又是立法院長韓國瑜的副手，空戰知名度高，其外交專業、知識藍形象也能吸引中間選民。但該人士直言，副院長身分是把雙面刃，江也因此常因議事被綁在立院，地方走動不足，更重要的是，江與楊有「人和」問題未解決，藍營不論是徵召還是初選恐怕都難整合。

另外，地方上也傳出楊瓊瓔表態參選後，江啟臣未曾致電或私下接觸楊本人提到選舉一事，甚至隔天媒體上還出現一份「怪民調」，內容是國民黨提名江啟臣為台中市長參選人支持度輾壓何欣純，只是該民調未提及已宣布要投入黨內初選的楊瓊瓔，還稱建議黨內直接徵召江啟臣，令楊陣營相當不滿，甚至有資深市議員看不下去隔天跳出來幫楊說話，認為黨中央應該遵守遊戲規則。

一名近楊人士緩頰表示，自己沒有聽過楊瓊櫻分享與江啟臣私下互動，但大家跑行程都會碰到，只是有時候行程很趕，比較沒有機會寒暄，「如果地方上或國會真的遇到，還是會聊聊法案或當地重大建設」。

楊瓊瓔本月8日接受廣播節目專訪時強調，台中隊是團結一致的，江啟臣在國際、國防、外交等宏觀論述非常專精；但自己是全天待命服務熱忱、行政經驗及市政嫻熟度，她與江啟臣是「姐弟登山，互相扶持及尊重」，同時激勵出候選人最佳樣態、檢視不足之處，讓市民獲得更好的候選人。



