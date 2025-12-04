一份150元！ 台南花園夜市這攤賣的蝦球被爆「展示整晚」

台南花園夜市一間販售黃金蝦球的攤位，遭消費者指控將展示品直接販售給客人，且展示品未加蓋遮蔽，疑似有食品安全疑慮。該攤位販售的蝦球每份售價為150元。

有消費者在社群平台 Threads 發文爆料，台南花園夜市一間販售黃金蝦球的攤位會將當天第一份製作的展示品，在營業尾聲時販售給客人。該名消費者質疑，展示品在沒有加蓋的狀態下擺放，可能會有灰塵、蟲子附著，甚至可能被口水噴濺，卻仍以一百五十元的價格售出。

原PO還在文中進一步說明辨識方式，只要是上面已經擠好美乃滋就販售出去的，就是展示品；若不是展示品，攤販都會詢問客人要加美乃滋還是胡椒鹽。該消費者表示，展示品已經放置一整個晚上，質疑這樣的食品安全是否能夠過關，消費者食用後是否會造成腹瀉等健康問題。

對於攤位老闆宣稱展示品整晚都會不定時更換的說法，該名消費者在貼文中直言不相信，並呼籲網友協助轉發，希望讓更多消費者知道此事。

不少網友也在留言區表示，「超噁，希望照片裡的那位先生腸胃安好」、「夜市不意外啊 在那種地方，怎麼能要求攤商有良心？ 有良心的商攤都欠債跑路了」、「其實夜市少吃為好⋯ 政府畢竟管理介入有限 真的出事才會鬧大 所以食品安全品質 真的是看個人良心」。

