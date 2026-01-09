一份50元！客人要求「27顆地瓜球」分裝5包 他傻眼：該幫？網炸鍋

生活中心／羅欣怡報導

夜市美食地瓜球香酥可口，一包份量足夠解饞，但近日一名攤販老闆抱怨，有消費者點了大份27顆地瓜球，但要求要「分5包」，讓他當場傻眼委婉拒絕，消費者所幸就不買，老闆覺得不可思議，把這段奇遇PO網，意外引起討論。

地瓜球攤販老闆近日在社群平台Threads分享，自家的地瓜球大份的有27顆、售價50元，薄利多銷下，也是累積不少固定客源。日前，一名消費者指定點了一份大份地瓜球，卻要求分裝成5包，讓他當場傻眼，只好婉拒「不好意思，沒辦法幫您分裝那麼多包」對方隨即取消購買，也讓他不禁好奇詢問網友「這樣的情況該不該幫她分裝？」

貼文曝光後引起網友熱議，還釣出不少小吃攤業者的心聲，紛紛留言「不用！！有了這一次還會有下一次」、「別慣著他」、「我也很常遇過：『老闆一盒麻糬分12顆裝，我要請人的』，（回他）袋子分裝要加錢喔，客人秒回不用了」、「奧客挑了一包13.6公斤的飼料：我要分成14包，每包要一樣大；我：我們門口這邊請，謝謝」、「立場要堅持住，不然你下次會遇到分更多的」。

事後，原PO也在留言處補充，最終乾脆製作標語張貼在餐車上，明確告知「不提供分裝服務，請見諒，謝謝」，以避免再度引發爭議。

