仿兒童性玩偶網路流竄 瑞典政府點名亞馬遜：不下架就修法封殺

瑞典政府近日正式出手，準備全面封堵「外型仿兒童的性玩偶」在網路平台上流通販售。圖為瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 瑞典政府近日正式出手，準備全面封堵「外型仿兒童的性玩偶」在網路平台上流通販售，並已召集亞馬遜（Amazon）等多家跨境電商平台到場說明，要求業者立即杜絕相關商品，必要時不排除推動更嚴格立法。

據《美聯社》報導指出，瑞典社會服務部長格倫瓦爾（Camilla Waltersson Grönvall）直言，看到這類商品的畫面「身為母親心都碎了」，並強調政府立場非常明確，就是要確保這類產品「不能再被販售、不能再出現在市場上」。她也表示，若平台的自律作為不足，政府「不會猶豫採取進一步行動，包括修法」。

廣告 廣告

據《世界報》指出，瑞典兒少保護團體 ChildX 週一（24日）向當地警方檢舉，指控亞馬遜及其他電商平台在瑞典網站上販售多款「外型明顯仿童、約一公尺高、穿著學生制服、以性化情境行銷」的性玩偶，疑似觸犯瑞典對兒少性剝削的相關法律。

《美聯社》報導中ChildX 秘書長厄斯坦松（Ida Östensson）痛批，這類商品本質就是在「性化兒童」，公開販售只會助長對兒童性暴力的扭曲容忍文化，「孩子不應該被商品化為性工具」。她也透露，對亞馬遜與其他網站提出的警方檢舉，加上公眾倡議，已促成亞馬遜移除這些商品上架。

據《美聯社》報導指出，亞馬遜事後發出書面聲明回應，強調「保護兒童與青少年是平台最優先事項」，已制定嚴格的成人商品規範，也一向禁止任何涉及兒童色情或具兒童外觀的性玩偶販售，所有第三方賣家皆須遵守相關規定，並表示願意與政府及非政府組織強化合作。

依瑞典現行法律，散布與持有兒童性影像屬明確違法行為，同時也禁止持有「兒童樣貌性玩偶」，但 ChildX 指出，目前尚未有相關「人偶販售」案例送交法院裁決。

據《世界報》報導，法國政府日前也已對中國快時尚平台 Shein 發出警告，指其網站販售非法武器與兒童樣貌性玩偶，揚言若未改善將直接封鎖平台，Shein 其後已宣布全面下架相關商品。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

亞馬遜與OpenAI簽協議股價飆4%! 美股漲跌互見、台積電ADR收漲

美國藍領危機？亞馬遜內部文件曝光：8年內「機器人」取代60萬名員工