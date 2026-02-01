仿冒知名提拉米蘇！ 騙特價誘惑下單 僑生遭詐5萬

台北市 / 綜合報導

有來台灣唸書的緬甸僑生，想吃知名的提拉米蘇卻被詐騙5萬元！她表示因為在社群平台上看到蛋糕特價89元，還附有訂購帳號就下單了，沒想到被詐騙集團假冒店家、平台與銀行客服等層層設局，她說出重話在緬甸沒被詐騙，卻在台灣被詐騙。對此遭冒名業者在官網與門市都公告提醒低價優惠等都是詐騙，警方也表示已依規受理，並通報刑事警察局將帳號下架。

打開蛋糕盒一整顆提拉米蘇，飄出陣陣香氣，鮮乳酪製成慕斯，底層還有脆粒餅乾，名店分店遍佈全台北中南東，但有民眾想訂購滿足口腹之欲，卻被詐騙，遭詐騙緬甸僑生楊小姐說：「因為我是緬甸人，然後大家不是都在說，緬甸是詐騙的國家嗎，然後我在緬甸沒被詐騙，我在台灣被詐騙，我真的沒有想到。」

楊小姐話說得重，質疑網路詐騙猖獗，還原事發經過也怪自己不夠小心，遭詐騙緬甸僑生楊小姐說：「我一直沒去實體店，所以我就(想)說，反正我一直都沒去，我就訂購一下，我就加了，他(詐騙集團)下面有留言LINE。」

她透露看到假店家網路發文，加通訊軟體詢問，對方回覆一盒蛋糕促銷價89元，可訂購寄送，付完款後對方謊稱帳戶被凍結人在警察局，接著誘導她加假官方帳號，前後共匯款2次，總計被騙5萬元，遭詐騙緬甸僑生楊小姐說：「(5萬元)是我的學費，就是我這學期的學費。」

實際到遭冒名店家某間門市，假日下午店內幾乎客滿，店家也在門口貼出明顯公告，網路百元優惠等資訊都是詐騙，提醒民眾別上當，資安專家林秉忠說：「他(詐騙集團)如果要的個資合理的範圍，比如說你的銀行帳戶的資料，你的身分證，這都有可能是詐騙，所以民眾需要特別提防，搞成警示帳戶這種情形，就只能跟警方報案，要求處理。」

新竹市警第二分局埔頂派出所副所長曾國青說：「詐騙集團會假冒實體店家，頻繁更換帳號與聯絡方式，並結合假客服，進行連環詐騙。」來台唸書原本想趁優惠，品嘗MIT知名蛋糕，卻成為詐騙受害者，對此警方已依規受理，並通報刑事警察局將帳號下架，避免再有人受害。

