仿冒精品月牟利400萬 侵權逾2億
記者孫曜樟∕台北報導
刑事警察局智慧財產權偵查大隊在新北市蘆洲區偵破一個以吳姓兄弟檔為首的網路販售仿冒精品集團，逮捕十五名犯嫌。該集團利用ＩＧ經營多個帳號販售假貨，並透過TikTok拍攝短影音吸引流量導購，初估每月營業額超過新台幣四百萬元，現場查扣的四千六百零七件仿冒品侵權市值逾新台幣二億元。全案依違反商標法罪嫌移送新北地檢署偵辦。
警方指出，智慧財產權偵查大隊第一隊是在網路巡邏時，發現有多個ＩＧ帳號大量刊登販售仿冒「MONCLER」、「BURBERRY」、「DIOR」、「LV」等知名品牌精品。經分析比對，發現這些帳號背後為同一集團操控，隨即組成專案小組偵辦。歷經長期蒐證，專案小組於去年六月前往蘆洲區三處倉庫兼工作室及二處犯嫌住處同步執行搜索，一舉破獲該集團。
調查發現，該集團由一對二十多歲的吳姓兄弟主導。弟弟與其王姓女友經營「向川服飾」，雇用十名員工，分工經營八組ＩＧ帳號；哥哥則與陳姓妻子經營「翰昇服飾」，雇用員工經營五組ＩＧ帳號。集團鎖定喜愛炫耀精品特定年輕族群，除了在ＩＧ上銷售，更透過拍攝搞笑無厘頭的TikTok短影音吸引觀看，再將客群導引至ＩＧ帳號消費，以提升營業額。
該集團的貨源主要來自中國大陸。警方調查，犯嫌透過通訊軟體微信向中國大陸廠商進貨，並可應客戶要求製作「獨家訂製款」。商品以成本價三至四倍的價格販售，例如成本約一千元的仿冒包，可賣到三千至五千元。警方在現場共查扣iPhone手機九支及仿冒精品共四千六百零七件，涵蓋十七個國際知名品牌，經商標權利人鑑定全數為仿冒品。
其他人也在看
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
台積電3奈米為何轉向日本？她一句話說穿：台灣真的塞不下了
[Newtalk新聞] 台積電董事長暨總裁魏哲家昨（5）日前往首相官邸拜會日本首相高市早苗與內閣官房長官木原稔，並宣布將在台積電熊本二廠生產3奈米製程。然而，此一消息宣布也引發部分人士擔憂，台灣的「矽盾」恐再次被掏空。對此，反紫光奇遊團成員許美華表示，這其實是台積電去搶日本的資源，畢竟台灣真的已經塞不下台積電一路暴增的蓋產需求。 許美華指出，魏哲家宣布日本熊本二廠將直接導入三奈米製程，在多個層面都具有重大意義。首先，這項宣布正好狠狠打臉了近來針對台積電的認知作戰與抹黑攻擊。由於台美關稅談判，不少造謠聲浪刻意渲染「台積電是被美國政府逼去設廠」、「美國掏空台積電」、「台積電變成美積電」等說法；但如今事實擺在眼前，台灣與日本之間並不存在所謂的關稅談判，台積電卻仍宣布熊本二廠直上三奈米。「照這種邏輯，難道台積電現在又成了『日積電』嗎？」 她表示，台灣與日本之間並沒有進行關稅談判，日本政府也從未強迫台積電赴日設立先進製程產能。那麼，台積電為何仍選擇在日本興建三奈米？原因其實與近期因應台美關稅談判、宣布赴美擴大投資、加碼五座先進製程產能的邏輯完全一致——正如魏哲家過去一年多來反覆強調的關鍵字：AI
南港經貿特區房價創新高 156.5萬刷新實價紀錄
台美關稅談判底定，台灣爭取到對等關稅15％以及不疊加最惠國待遇（MFN），並成為全球第⼀個取得美國232條款優惠待遇的國家，股市由科技股帶動登上三萬點。專家預測，這波資⾦潮勢將悄悄轉移⾄台北市蛋黄區以因應通膨趨勢。從近期躍為房市焦點的南港可⾒信義計劃外溢「東區⾨⼾計畫」的效應，熱點率先由南港經貿園區點燃。根據最新實價登錄數據顯⽰，⼤陸建設推出的指標預售案「衡岄」，近期揭露⼀筆位於23樓的成交資訊，扣除⾞位後單價衝上單坪156.5萬元，不僅刷新該案紀錄，更⼀舉推升南港經貿園區的房價天花板，引發市場高度關注。
台中爆蒸餃店攻擊案！顧客慘遭「利剪猛插鎖骨」 嫌犯落網了
台中市也發生攻擊事件，昨（4日）晚間某間蒸餃店內，有位41歲的男子吃到一半，竟然被隔壁桌的身分不明男子持利剪「插過來」，當場血流如注，嫌犯行兇後迅速逃逸，6小時後落網，身分也曝光。
政二代靠爸吸金1.3億拿去賭博！被害人哭訴：關久一點 顏大鈞下場出爐
台南市前副市長顏純左之子顏大鈞，頂著「政二代」光環，涉嫌向6名被害人吸金超過新台幣1.3億元。顏大鈞不僅虛構各類工程投資案，甚至對外謊稱「賴清德是我乾爹」以取信被害人。台南地方法院審理後，依6個詐欺取財罪，判處顏大鈞應執行有期徒刑7年10月，並宣告沒收未扣案犯罪所得6050萬元，全案可上訴。
台積電高層傳將拜訪高市、告知熊本2廠量產3奈米
MoneyDJ新聞 2026-02-05 06:35:30 蔡承啟 發佈台積電(2330)正在日本熊本縣菊陽町興建第2座工廠(熊本二廠)，而據日媒指出，台積電高層將在今日(5日)拜訪日本首相官邸，將向日本首相高市早苗告知、熊本二廠計劃量產3奈米(nm)晶片，而日本政府考慮對台積電提供追加援助。 讀賣新聞5日報導，台積電據悉已擬定計劃、將在熊本縣(熊本二廠)量產日本國內首見的3奈米晶片，設備投資規模預估將達170億美元，且台積電已向日本政府告知該計劃。 日本政府相關人士透露，台積電高層預估將在5日拜訪首相官邸、直接向日本首相高市早苗傳達上述計劃。 報導指出，台積電最初是計劃在熊本二廠生產6-12奈米產品、投資規模為122億美元，今後台積電將和經濟產業省針對事業計劃的變更進行協商。日本政府已於2024年決定、將對台積電熊本二廠最高補助7,320億日圓，而日本政府認為，台積電此次的計劃(量產3奈米)，對於大幅強化日本國內半導體產能具有重大意義、因此評估提供追加援助。 據報導，3奈米預估將應用於AI資料中心、自動駕駛、機器人等用途，目前日本國內沒有任何3奈米產能。日本官民合作設立的晶圓代工廠R
慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導高雄市中山一路一處超商今（6）日下午2時30分許發生傷人事件；一名60歲李姓女子因喝醉，在超商與28歲潘姓女店員發生口角衝突，對方更疑似拿酒瓶打向對方，導致該名店員頭破血流，更在現場怒摔超商陳列商品，現場滿目瘡痍。警方獲報後，立即制止女子，全案依殺人未遂罪逮捕偵訊後移送法辦。高雄市警新興分局中山所表示，今日下午2時30分許獲報中山一路某超商有衝突情形；員警到場時立即將動手婦人（李女、60歲）制止帶回，現場一名超商店員（潘女，28歲）頭部受傷送醫。高雄某超商現場滿目瘡痍。（圖／民視新聞翻攝）經瞭解，動手李嫌疑似因酒醉與店員潘女起口角衝突，意識清楚並無生命危險，全案依殺人未遂罪逮捕偵訊後移送法辦。警方強調，對於任何不法滋事情形，本分局絕對會嚴厲執法，絕不寬待。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝 更多民視新聞報導甜心議員林穎孟指控前夫動粗 北院判林致光拘役40日宜蘭頭城砂石車失控撞休旅車 4人受困警消搶救中情緒失控嗆「斬首總統」完蛋了！駐中國工程師返台就被逮 下場曝光
台積電熊本2廠擬升級3奈米 業內解析「魏哲家想什麼？」
全球晶圓代工龍頭台積電布局日本再傳重大進度。董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，針對台積電在日本的投資布局進行深度交流。台積電正評估將興建中的熊本第二座晶圓廠（JASM）製程技術，由原訂的6奈米直攻更先進的3奈米，此舉象徵日本將正式進入先進製程核心戰場。
聯發科法說／手機市場變天警訊響起？聯發科蔡力行說重話了
全球手機晶片出貨量龍頭聯發科（2454）法說會 4 日登場，執行長蔡力行罕見對今年智慧型手機市場釋出偏保守訊號。他直言，在記憶體價格與整體BOM表成本同步上揚壓力下，終端市場恐難再現強勁復甦，預期今年智慧手機需求將受到明顯衝擊，相關談話也為原本高度期待AI手機題材的市場投下震撼彈。
快訊／苗栗警市場遭砍！鍾東錦赴院探視
[NOWnews今日新聞]苗栗市南苗市場今天上午7點多驚傳砍人案！45歲鍾姓男子因在市場內亮刀，嚇壞民眾，在警方到場處置時突然揮刀砍傷33歲朱姓員警，導致朱員頭部被砍中2刀，分別受有7公分與10公分傷...
記憶體要崩了嗎？杜金龍：高光不會只有一年
[NOWnews今日新聞]記憶體族群近期走勢震盪，甚至一度摜到跌停，市場一度擔心記憶體行情要反轉；不過資深分析師杜金龍在節目中直言，這更像是漲多拉回、讓還沒上車的人有機會進場，短線震盪不必過度解讀成基...
停車擋路引發糾紛 女子遭毆打腦震盪｜#鏡新聞
只是倒個垃圾，女子卻被毆打成腦震盪！屏東一間緊鄰隔壁的鴨肉店和影印店，多次因為顧客停車問題鬧得不愉快，影印店的房東多次檢舉對方，兒子甚至還曾拿木刀攻擊鴨肉店的店員，去年12月倒垃圾時遇到對方，男子拿尖銳物狂毆女子的頭部，造成腦震盪，現在雙方互告傷害！
《基金》輝達與禮來強強聯手 藥廠龍頭正式進入AI時代
【時報記者張佳琪台北報導】近日輝達執行長黃仁勳來台，再掀AI投資趨勢話題．輝達與禮來已於1月中旬正式宣布成立共同創新AI實驗室，在AI時代將以長期合作模式，嘗試加速藥物研發與臨床開發速度，雙方未來5年將共同投入最高10億美元，透過資料與算力推進新藥開發。投信指出，此次合作將推升AI應用擴展至臨床開發、製造與商業營運等層面，值得關注。 PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，輝達與禮來合作讓藥物研發流程進入新的里程碑，包括加速藥物研發並縮短開發週期，同時開放AI平台給生技新創共享資源，進入更進階的製造、醫學影像和科學AI代理新應用，大幅提升藥物發現效率。根據Jefferies分析師預估，未來AI在製藥業的研發支出上看300億至400億美元。 除了導入AI，不少大型企業也紛紛啟動併購活動來提升競爭力，江宜虔指出，統計2025年醫療產業併購活動明顯出現重啟潮，不論件數及金額均較前一年增加。盤點目前美國大型生物科技公司包括Abbvie、Amgen、Biogen，以及Regeneron等公司在2026年至2028年陸續有重要藥品專利權過期，預期今年在資金環境寬鬆的總體經濟環境下，併購活動
開盤／資金大逃殺 內外資狂提款！台股重挫362點 權值股失守
美股賣壓炸裂，台股今（6）日開盤即面臨「黑色星期五」恐慌！儘管台積電董事長魏哲家赴日密會重量級政治人物高市早苗，且台積電ADR逆勢收紅，但今日台股開盤依然不敵外資提款壓力，權王台積電（2330）一開盤就重摔20元，股價來到1745元。大盤指數更是兵敗如山倒，開盤即跳空暴跌362.54點，來到31438.73點，全場股民哀鴻遍野，眼看資金海嘯狂捲而來。
台積電魏哲家會晤高市！下週董事會破天荒移師日本 釋台日合作新訊號
台積電日本布局再拋震撼彈。董事長暨總裁魏哲家今（6）日在日本與首相高市早苗會面時首度鬆口，台積電正評估熊本第二座晶圓廠「製程升級」，不排除直接導入3奈米先進製程，以因應AI晶片需求快速升溫。事實上，早在去年時任國發會主委劉鏡清就已對外透露，台積電董事會將首度移師日本熊本舉行，如今時程逼近，市場解讀，日本布局恐怕不是選項，而是台積電下一階段戰略核心。
和碩砸12.1億入股系統電搶攻CSP 業界直言：效益難看懂
和碩、系統電宣布，為搶攻CSP客戶與美國製造商機，和碩策略投資系統電、以每股55元參與系統電私募，共投資12.1億元、取得9.6％股權。這是和碩近年來規模最大的股權投資案，和碩更將成為系統電最大法人股東。不過，業界對此投資案拉動和碩AI伺服器業績的效益，多持觀望態度。
停車起爭執！ 女控遭保全打斷肋骨 雙方互告傷害
台北市 / 綜合報導 台北市大安區日前發生一起嚴重暴力事件，一名女子在飯店停車時，跟停車場保全起爭執，沒想到竟慘遭對方壓在地上毆打，導致肋骨斷了3根，雙方互告傷害。保全辯稱，是因為女子講話刺激到自己，才會失控攻擊，不過女子身心嚴重受創，指控事發之後半年多，從來沒有聽到對方道歉，至於保全公司只低調回應，一切交給司法。女子在停車場講電話，不時繞圈走動，一旁的保全，突然情緒失控伸手推她，女子失去重心差點摔倒，起身回頭想要理論，沒想到保全更生氣，先把她先推到牆上再往地上摔，女子奮力掙扎卻無力反擊。當事人朱小姐說：「他本來打完了，轉回來又開始狂踢狂打，導致我到最後就是沒辦法動，因為我的肋骨那時候就斷掉了。」女子已經倒地不起，保全還拿旁邊的雨傘繼續打，飯店人員見狀連忙上前勸阻。事發就在台北市大安區，一處飯店停車場，朱小姐去年6月承租車位，7月29日來停車，建議羅姓保全指揮方式，雙方因此起爭執，她打電話給客服控訴後遭保全毆打，肋骨斷了三根雙方互告傷害，羅姓保全說：「她講話刺激我啊然後我才會攻擊她，我就叫她離開啊然後她又不聽我的，然後我就一直勸導她離開，然後就有點失控了。」當事人朱小姐說：「我從來沒有拿到一聲對不起，我看到他其實是心情會非常恐懼，所以他媽媽的態度是，就是他們家裡沒有錢，那我說這個是他自己要去跟公司講，不是來求我。」朱小姐肩膀腹部大片瘀青，不只渾身是傷心靈也嚴重受創，現在都會隨身攜帶辣椒水，保全公司只低調回應一切交給司法，但在大台北地區停個車，莫名其妙被打成這樣，實在讓人提心吊膽。 原始連結
《台北股市》輝達、AMD退位？蔡明彰揭2族群成新貴
【時報-台北電】AI晶片雙雄輝達（NVIDIA）與超微（AMD）面臨成長動能「高點放緩」結構性挑戰，雖然兩家公司AI業務仍創下新高，但2026年初最新財報與展望顯示，市場對其爆發式成長的預期已開始趨於保守；萬寶投顧投資總監蔡明彰歸納五大主因。 一是市場預期過高與股價漲幅已大，輝達過去三年內股價已大漲13.5倍，市場對其利多消息已耳熟能詳，導致股價在高檔處於「漲不動」的狀態；對於AMD，市場則是用超高標準來要求其財報，即便營收表現尚佳，若不夠「炸裂」便難以滿足投資人。 二是成長速度呈現遞減趨勢，以AMD為例，雖然本季營收預測（98億美元）高於前一季，且年成長達32％，但與再前一季的成長率相比卻減少了5％，此顯示出即便業績依然良好，但其成長速度已開始放緩。 三是AI投資動機受挫與「閉環投資」疑慮，輝達對OpenAI融資計畫從原先傳聞的1,000億美元大幅縮減至200億美元，被視為AI動機的重大轉折，過去輝達與OpenAI形成一種「你買我、我買你」的閉環投資模式，但現在輝達擔心OpenAI拿到錢後會轉向購買競爭對手如AMD的晶片，因此減少融資，直接縮小了AI晶片市場想像空間。 四是AI核心企
蒸餃店濺血！ 「以為穿衣攻擊」 隔壁桌悚刺無辜男
台中市 / 綜合報導 台中北區發生隨機攻擊事件，一名50歲林姓嫌犯，和媽媽去一間蒸餃小吃店吃飯，看到隔壁桌的劉姓男子，吃完飯站起來穿外套的時候，以為對方要攻擊他，竟掏出利器，朝劉姓男子攻擊，造成劉姓男子右肩靠近鎖骨的地方受傷，嫌犯刺完劉姓男子後，還想對劉姓男子的朋友繼續攻擊，劉姓男子忍著痛阻止，嫌犯才放棄，拔腿狂奔逃出店外，警方緊追，在他家將他逮捕，依恐嚇公眾罪和傷害罪移送偵辦。50歲的林姓嫌犯，穿著拖鞋拎著黑色包包，被兩名員警帶回派出所，他涉嫌在2/4晚上將近八點多時，在北區漢口路三段這間，賣蒸餃的小吃店裡，拿利器隨機傷害別人。蒸餃店老闆：「沒有爭吵，是兩組不同的客人，我是覺得他(嫌犯)眼神不對啦。」附近店員：「隔壁桌不認識的人被砍，就認識的客人來跟我講說，就是上班要小心。」發生隨機傷人案，附近店家還有民眾，想到就恐慌，警方調查，傷人的林姓嫌犯，當時跟媽媽一起到小吃店吃飯，看到坐他隔壁的41歲劉姓男子站起來，他也站起來，左手拿著利器，面對劉姓男子，伸出手攻擊，造成劉姓男子右肩接近鎖骨的地方被刺傷。 劉姓男子同行友人：「刺完 他後還想攻擊我我跌倒我朋友喝止他才離開。」跟著劉姓男子一起到蒸餃店吃飯的朋友，當場嚇傻，差點就要被嫌犯攻擊，是劉姓男子忍著痛阻止，嫌犯才徒步用跑的逃離店家，警方漏夜調監視器，在今(5)日凌晨2點50分左右，在林姓嫌犯的家中將他逮捕。台中第二警分局立人所長江振堅：「案發前雙方並無明顯口角或衝突，係犯嫌於劉姓男子離席時，突持利器刺。」警方調查，林姓嫌犯有傷害、竊盜前科，犯案當時，是因為劉姓男子吃完飯要站起來穿外套時，嫌犯以為對方要攻擊他，就拿出利器朝劉姓男子攻擊。雙方完全不認識，隨機攻擊傷人把周圍的民眾和店家都嚇壞，林姓嫌犯被警方逮捕後，也依恐嚇公眾罪及傷害罪移送偵辦。 原始連結
Google母公司衝AI 資本支出上看1,850億美元新高 台鏈受惠
Google母公司字母（Alphabet）於4日美股盤後公布上季財報優於預期，並高喊算力供不應求，「將全力投入AI軍備競...