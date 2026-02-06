仿冒精品月牟利400萬 侵權逾2億

刑事局破獲以吳姓兄弟為首的仿冒精品集團，共查扣四千六百零七件名牌假貨，侵權市值達兩億元。 （記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

刑事警察局智慧財產權偵查大隊在新北市蘆洲區偵破一個以吳姓兄弟檔為首的網路販售仿冒精品集團，逮捕十五名犯嫌。該集團利用ＩＧ經營多個帳號販售假貨，並透過TikTok拍攝短影音吸引流量導購，初估每月營業額超過新台幣四百萬元，現場查扣的四千六百零七件仿冒品侵權市值逾新台幣二億元。全案依違反商標法罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方指出，智慧財產權偵查大隊第一隊是在網路巡邏時，發現有多個ＩＧ帳號大量刊登販售仿冒「MONCLER」、「BURBERRY」、「DIOR」、「LV」等知名品牌精品。經分析比對，發現這些帳號背後為同一集團操控，隨即組成專案小組偵辦。歷經長期蒐證，專案小組於去年六月前往蘆洲區三處倉庫兼工作室及二處犯嫌住處同步執行搜索，一舉破獲該集團。

調查發現，該集團由一對二十多歲的吳姓兄弟主導。弟弟與其王姓女友經營「向川服飾」，雇用十名員工，分工經營八組ＩＧ帳號；哥哥則與陳姓妻子經營「翰昇服飾」，雇用員工經營五組ＩＧ帳號。集團鎖定喜愛炫耀精品特定年輕族群，除了在ＩＧ上銷售，更透過拍攝搞笑無厘頭的TikTok短影音吸引觀看，再將客群導引至ＩＧ帳號消費，以提升營業額。

該集團的貨源主要來自中國大陸。警方調查，犯嫌透過通訊軟體微信向中國大陸廠商進貨，並可應客戶要求製作「獨家訂製款」。商品以成本價三至四倍的價格販售，例如成本約一千元的仿冒包，可賣到三千至五千元。警方在現場共查扣iPhone手機九支及仿冒精品共四千六百零七件，涵蓋十七個國際知名品牌，經商標權利人鑑定全數為仿冒品。