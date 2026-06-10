仿冒香奈兒、LV金飾「正品60萬手鍊賣10萬」 16家銀樓涉侵權4300萬

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記者潘靚緯／台中報導

刑事局智慧財產權偵查大隊查獲全台16間銀樓，販售仿冒的精品金飾。(圖／翻攝畫面)

近來金價飆漲，全台多家銀樓為刺激買氣，未取得商標權利人授權，卻陳列、販售LV等商標的貴金屬飾品，刑事局智慧財產權偵查大隊獲報，前往全台16家銀樓搜索，當場查獲仿冒CHANEL、梵克雅寶、LV等商標的黃金飾品共725件，總重量達75兩，雖然是真金，卻侵害商標權達新台幣4300萬元，全案依違反商標法罪嫌，移送各管轄地檢署偵辦。

銀樓業者為刺激買氣，販賣仿冒精品外觀、LOGO的金飾。(圖／翻攝畫面)

刑事局智慧財產權偵查大隊表示，去年獲報北、中、南部多家銀樓，陳列販售仿冒的LV等商標貴金屬飾品，經專案小組蒐證，經過商標權利人辨識確認是仿冒商品後，立刻報請各地地檢署指揮偵辦。

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梵克雅寶五花手鍊正品市價60萬，銀樓販賣的仿冒品只賣10萬，價差很大。(圖／翻攝畫面)

警方追查發現銀樓仿冒精品金飾的來源後，去年1到4月，分別到宜蘭縣宜蘭市、羅東鎮、台中市中區、彰化縣彰化市、員林市、南投縣埔里鎮、高雄市苓雅區、三民區等共十六間銀樓執行搜索，查獲李姓、謝姓等22名業者到案。當場查扣仿冒CHANEL、梵克雅寶、LV及多款知名卡通圖樣等商標的黃金飾品共725件，總重量達75兩，初估侵害商標權市值達新台幣4300萬元。

16家銀樓販賣仿冒金飾，侵權總市值達4300萬。(圖／翻攝畫面)

警方調查發現，查扣的仿冒金飾，多數是銀樓業者向到店兜售的不特定單幫客進貨，除了在店面陳列販售，也透過網路電商行銷，藉由品牌的知名度，吸引消費者購買。雖業者主張「金飾是以金重計價、未因其造型使用名牌LOGO而提升其價值」，不過依商標法規定，商標侵權的判斷，並不以商品價值提高或產生溢價為要件，而是著重商品外觀是否使用未經授權的商標或圖樣。

警方強調，本案所查扣的仿冒金飾都是真金，銀樓販售以金飾金價計重，因此價格比正品便宜數倍，根據《自由時報》報導，這次查獲的仿冒品最貴的梵克雅寶經典五花手鍊，正品市價要60萬，業者只賣10萬；香奈兒重10錢的鏤空手環，市價約20萬，銀樓也只賣約12萬；CELINE項鍊，正品市價約6萬4000元，銀樓仿冒品只賣4萬5000元；LV戒指，正品市價約9萬3000元，銀樓只賣6500元；梵克雅寶戒指，正品市價約13萬7000元，銀樓只賣2萬元，價差相當大。

刑事局智慧財產權偵查大隊偵二隊隊長林建志表示，銀樓業者雖辯稱都是真金飾品，做工不如正品精緻，但其外觀設計已造成消費者誤認與特定品牌有授權或關聯，已明顯違反商標法，依法最重可處一年以下有期徒刑、拘役，或併科5萬元以下罰金。也提醒民眾若要確保買到的是正品，一定要認明品牌保證卡，並建議最好直接到百貨公司等品牌專櫃購買，避免買到假貨。

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