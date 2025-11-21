仿官網寄電子郵件稱用水量異常 北水處：詐騙手法

（中央社記者劉建邦台北21日電）北水處今天表示，有用戶近期發現歹徒仿冒官方網址寄電子郵件，內容提到稱發現用水量異常，要求用戶點入電子郵件內的可疑連結網址，經查為詐騙手法，呼籲民眾注意。

台北自來水事業處發布新聞資料表示，有用戶19日收到跟北水處網址類似的電子郵件，內容提到近期派員巡檢時，發現用戶用水量異常增加，要求用戶儘速點擊電子郵件內的連結網址登入確認。此為詐騙手法，用戶切勿上當。

北水處表示，用戶若收到類似電子郵件，除先確認網址是否正確，若認為有異，不要輕易點入電子郵件的可疑連結網址，呼籲謹慎確認後再點擊。

廣告 廣告

北水處表示，若非官方網域（water.gov.taipei）的相關資訊切勿點選，以免洩漏個人資訊，導致金錢損失。

北水處表示，民眾要查詢或對水費有疑慮，可至官網輸入水號查詢，也可至官方網站查詢24小時客服電話，撥通後會有專人提供正確資訊與協助。（編輯：張銘坤）1141121