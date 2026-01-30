仿效北歐教育理念 法首創全戶外幼兒園

1歲半的艾洛伊絲跟著爸爸進入幼兒園，展開另一個開心的上學日。這家由非營利組織創辦的幼兒園2025年11月才成立，目前有20名1歲半到3歲的孩子就讀。和其他幼兒園最大的不同，是這裡的孩子從用餐、午睡、遊玩和學習活動全都在戶外進行。

幼兒園主任勒布說明，「他們睡在戶外，我們會清空活動空間、鋪上墊子，放好每個孩子的床墊並拉上簾子，這些簾子可以阻擋風雨或陽光，為孩子營造出像小窩一樣的空間 ，大家就一起睡在遮篷下。」

家長班胡胡表示，「我們很喜歡這個概念，有點像北歐國家的做法，既然這是唯一的全戶外園所，我們覺得何不嘗試看看？起初我說先試1個月看看情況，說實話她真的很喜歡這裡。」

這家佔地86坪的幼兒園，在寸土寸金的里昂巴蒂商業區中顯得格外難能可貴。無論晴天或雨天，幼兒園的孩子只要穿上防水耐髒的雪衣外套和靴子就能在戶外嬉戲，經常玩得滿身泥，盡情消耗旺盛的體力，如果天氣過冷或過熱活動就改在室內進行。儘管衣物得頻繁換洗，家長覺得無所謂。

家長吉耶姆說道，「她來這裡才1個多月，她晚上睡得好一點了，她睡得比較安穩，而且從來沒生病，不像在更傳統的幼兒園那樣容易生病。」

戶外活動對於幼兒身心發展的好處非常多，不但能發展體能，在群體活動中還能學習社交能力，有家長觀察到原本在家只會玩3C的孩子，到了幼兒園之後明顯變得活潑好動。全戶外教學讓老師帶領時更耗費體力，卻也帶來其他好處。

幼兒園老師梅尼耶認為，「工作日確實變得很不一樣，我們也會累，但那種累法完全不同。就像我常說的沒有被困在四面牆內，真的能讓你的視野看得更遠，結果我發現就心理疲勞和心理健康而言，我們傍晚下班時反而沒那麼累。」

幼兒園主任勒布回應，「我們意識到在都市環境長大的孩子與大自然的接觸較少，所以這是為了展示即使在城市裡，也有可能讓孩子重新與戶外連結，並與大自然重建聯繫。」





這家幼兒園有三分之一的名額，預留給包括自閉症、唐氏症、發展遲緩等身障兒童，讓特殊兒在融合環境下開心學習人際互動。

北歐模式的戶外幼兒園目前在法國正在起步階段，連午睡都在室外的做法在法國甚至成為首創。由於反應熱烈，里昂市府決定納入教育體系，計畫在春季開設法國第1所公立的全戶外幼兒園，希望讓孩子從小就能在自然的環境中成長。