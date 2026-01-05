即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

美國其中一支最精銳的陸軍的「三角洲部隊」（Delta Force）3日展開突襲，成功在並未造成一名美國軍人傷亡的狀況下，將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦繩之以法，預計在當地時間5日出庭受審。外界關注，中國解放軍是否有可能在台海複製此類「斬首行動」。對此，國防部副部長徐斯儉今（5）日回應，國軍平時在突發狀況應處規定裡，對於應付各種突發狀況都有所準備，平時也與其他相關單位有所配合。





廣告 廣告

今早9時，立法院財政委員會邀請徐斯儉、行政院主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、海委會副主委兼海巡署長張忠龍、海巡署副署長等人就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢，同時徐斯儉也於會前接受媒體聯訪。

記者提問，美方針對委內瑞拉所進行的「斬首行動」部分，外界有聲音認為此模式可以複製在台海，請教您怎麼看？對此，徐斯儉表示，「國軍平常在突發狀況應處規定裡，對於應付各種突發狀況，我們都有所準備，平時也跟其他相關單位都有配合」。

記者追問，解放軍是否會針對台灣實行這樣的「斬首模式」？對此，徐斯儉說，就如他所述，對於各種各樣可能的突發狀況都要預設並且演練，而且也都有相關的準備。

他強調，今天的委員會最主要還是談預算，年度預算裡面有很多跟嚇阻不對稱作戰、嚇阻敵軍、保護戰士的個裝，還有照顧官兵都有關，不論是年度還是特別預算，希望大院能把預算排入委員會審查，願意在大院的監督底下，謹慎地來編列預算。

記者關心，昨天中國軍機的擾台數字是零嗎？對此，徐斯儉則說，其實國防部每天都有固定的情監偵，時間到就會公布，他的理解應該是3架次（中機）、8艘中艦與1艘公務艦。





原文出處：快新聞／仿效委國！共軍恐對台進行斬首行動？國防部回應了

更多民視新聞報導

真總統？委國反對派龔薩雷茲呼籲「效忠憲法」 要求釋放人質

綠營台北市長5搶1？王世堅曝親薦4人 人選最快「這時間」出爐

台股狂漲755點！終場收歷史新高30105點 台積電1670元天價作收

