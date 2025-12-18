仿效拉脫維亞《刑法典》 律師：有疑慮

行政院會通過《國安法》修正案，明定鼓吹戰爭言論可行政裁罰最高100萬元，引發行政擴權疑慮。政院修法說明提到，是參考拉脫維亞及芬蘭《刑法》相關規定，不過，律師葉慶元直言，拉脫維亞並非先進法律國家，況且他國所說的「煽動」是要有立即戰爭的危險，我國的「鼓吹」定義又為何？若沒有明確定義，讓行政機關擁有詮釋及裁罰的權力是非常危險的。

陸配「亞亞」因言論涉嫌鼓吹武統被要求限期離境時，台灣大學法律系教授林鈺雄曾提到拉脫維亞《刑法典》的「煽動戰爭罪」，更稱拉脫維亞在全球新聞自由排名領先法國、英國、美國及台灣，其刑法一直將煽動戰爭列為重罪。

廣告 廣告

政院昨修法理由也提到，參考拉脫維亞刑法第77條、芬蘭刑法第12章第2段針對煽動戰爭行為定有刑事處罰，「經斟酌本法規範行為態樣及刑法謙抑性，所以採取行政罰手段予以規範」。

由於此修法引發侵害言論自由的質疑，行政院政務委員馬永成回應，人權事務委員會認為，修法所規範的禁止措施，與《公民與政治權利國際公約》規範的言論自由權利完全相容，沒有相悖之處。

但律師葉慶元表示，拉脫維亞《刑法典》有「煽動戰爭罪」，但他們所說的煽動，是要有立即戰爭的危險，況且拉脫維亞也不是法律先進國家，效仿其法律確有疑慮。他說，《公民與政治權利國際公約》確實提到鼓吹戰爭可限制，但「鼓吹戰爭」構成要件須嚴格限縮，如有緊急、立即危險才可處罰，而且也不應該是行政罰。

他指出，若沒有定義清楚「鼓吹戰爭」，讓行政機關擁有詮釋以及裁罰的權力，這是非常危險的事。何況罰到100萬元算是相當重的，倘若喊「台灣獨立」也可能引發戰爭，是否也算「鼓吹戰爭？」