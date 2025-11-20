仿效晶片效益 外交部成立無人機外交小組

（中央社記者吳書緯台北20日電）政府力推無人機產業，外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋今天表示，外交部長林佳龍已成立無人機外交小組，未來將以無人機援贈邦交國，並利用友邦空域進行測試，以及媒合友盟國家合作，如同「晶片外交」讓無人機產生外交效益。

國家中山科學研究院、經濟部、國家發展委員會下午在台北喜來登大飯店舉辦「民雄航太暨無人機產業園區開發說明會」，吸引上百間國內外企業報名參加，中科院長李世強、嘉義縣長翁章梁、中科院航空所所長邱祖湘以及江振瑋和廠商進行座談交流。

廣告 廣告

目前身兼無人機外交小組執行長的江振瑋指出，總統賴清德提出的「台灣之盾」構想，也包括可信賴的軍工產業，無人機所應用的的晶片、人工智慧（AI）、光學鏡頭與製造能力，都是台灣強項，如果在無人機系統可以做得更好，台灣會不得了，未來無人機也可以變成外交的工作。

江振瑋說明，林佳龍已提出無人機外交小組的規劃，小組分為2階段，第1階段是邦交國也有商用無人機需求，例如農業、巡檢等需求，外交部已統計邦交國的無人機需求數量；由於邦交國通常沒有無人機認證與法規，希望未來可以將台灣的認證與法規簡化適用到邦交國，增加台灣無人機在邦交國與鄰近國家的市場黏著度。

江振瑋表示，台灣的無人機法規相當嚴格，測試也不太容易，例如業者曾表示，要在台灣進行飛行100公里的測試幾乎不可能，盼未來能在邦交國進行測試，且當援贈邦交國無人機後，邦交國會選送人才來台培訓，也會與邦交國簽署合作協議，後續會有海外維修、交貨的海外投資合作。

第2階段，江振瑋說明，友盟國家對無人機、無人船等無人載具的需求很高，雖然有些友盟國家無人機具備產製無人載具的技術與能力，但因零組件產量不足，也需要台灣的相關資源，因此可以進行相關媒合或合作，如同晶片外交一樣，讓無人機產生外交效益。（編輯：林克倫）1141120