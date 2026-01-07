仿效美國作戰突襲台灣？ 學者斷言中共做不到

美國對委內瑞拉發動突襲，驚動全球，網路議論台灣應有所警惕，因為中共可能會「比照辦理」，突襲台灣。台灣學者強調，兩岸之間的關係不能比擬為美國和委內瑞拉的關係，更何況，中共並沒有像美國這樣的能力，就算「失心瘋」想仿效美國，也只會換來「滿地找牙」的結果。

想學美國 共軍沒這實力

美國空襲委內瑞拉，展現美軍精準打擊的效能，有網友發文指出，「今日委內瑞拉，明日台灣」，美國此舉將引來中共仿效，台灣會更加危險；也有網友認為，美國對委內瑞拉突襲，其實也同步在嚇阻中共。

認知戰專家、中原大學資工研究所兼任副教授劉文斌表示，以前也有人講「今日香港，明日台灣」、「今日烏克蘭，明日台灣」，結果都沒有發生啊，所以「今日委內瑞拉，明日台灣」的說法，他可以斷言，同樣不會發生，因為中共實力不足，顯然沒有能力做出像美國那麼精準的「斬首」行為。

劉文斌：『(原音)除非現在中共的實力可以跟美國一樣，可以入侵任何一個國家，但目前你沒有這個實力，你就不要談這個事情了，因為國際社會就是講實力的社會，國際社會原始的叢林法則還是在這次事件裡面不斷的被凸顯，拳頭大的，就代表他講得對，過程大概就形成這個樣子，所以不需要隨著他起舞。』

劉文斌指出，美國這次對委內瑞拉出動150架戰機，是一批、一批出去，這要很精準的安排和打擊，才可以達到他的效果，目前全世界大概沒有一個國家可以做到這樣，所以兩岸之間的關係不能比擬為美國與委內瑞拉的關係；而實際上，國際社會對於各個事件都有它的獨立性和特殊性，不能隨意拿來比擬。

若失心瘋攻台 將換來滿地找牙

他也談到，如果中共「失心瘋」，想要學美國發動攻擊，先看看俄烏戰爭的案例，就知道恐換來「滿地找牙」的結果。劉文斌：『(原音)搞到現在僵持了好幾年，那你又打不下去，然後整個國勢的衰退大家都已經看到了，你已經從國際社會淪為二流國家，那中共敢冒這種險嗎？我覺得到目前為止，從中共的決策過程或是他的政治習慣，大概還看不到這些東西。』

劉文斌說，對於會講出「今日委內瑞拉，明日台灣」的人，不排除本身的出發點是有不純正的想法，認為中共應該對台灣施加某種壓力；另一方面，中共應該也很希望讓台灣的人民相信，兩岸關係與美國跟委內瑞拉的關係是可比擬的。

劉文斌：『(原音)如果他達到這個目的，而全民都相信中共可以隨時如探囊取物來介入台灣的相關事務，那最好你就「投降」。中共顯然會不斷的利用這個事件放出一些訊息，讓台灣內部一些人幫他放大，那放大的結果，中共就可以達到不戰而屈人之兵的目的。』

該警惕的不是台灣 而是中共自己

面對美國對委內瑞拉採取的突襲行動，劉文斌認為，該要警惕的才是中共自己，如果美國對中共發動類似的「斬首行動」，中共能否防得住？劉文斌：『(原音)如果美國對任何一個國家，或是擴充到美國認為跟中共走很近的國家，也發生類似這種事情的話，那中共怎麼辦？所以警惕方面，中共反而自己要擔心，美國已經做太多這種事情了，像前一陣子就對伊朗攻擊，這個很清楚。』

華人民主書院協會常務理事曾建元也提到，中共不是美國，台灣也不是委內瑞拉，兩岸之間軍事實力的差距，沒有美國和委內瑞拉差距這麼大。曾建元：『(原音)台灣的國防和空防也不差，中共如果想對台灣進行「斬首行動」，可是要多加深思，沒有那麼簡單，台灣只要打到上海，整個中國大陸就亂掉，我們不是完全被動的守勢，也是有反擊能力。』

曾建元說，對中共而言，維護政權才是首要目標，其他都是次要，他認為中共不會甘冒丟失政權的風險來攻打台灣，而是持續保持兩岸情勢緊張的狀態，以鞏固在中國統治的權威，坐收最大的政治利益。