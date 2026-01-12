仿效美軍活捉賴清德？ 陸前駐美大使：不要幻想不能類比

前大陸駐美大使崔天凱表示，台灣跟委內瑞拉「不是一回事」，發生的事「不能拿來類比」。

美國日前活捉委內瑞拉總統馬杜洛後，大陸網路論壇上立即有人聲稱，北京可以對台灣採取相同模式。不過大陸前駐美大使崔天凱表示，委內瑞拉跟台灣不是一碼事，不要幻想「別人幹了什麼，自己也能做到」。（葉柏毅報導）

據新加坡聯合早報報導，崔天凱11日在北京出席清華大學國際關係研究院主辦的圓桌論壇，在回答媒體提問時強調，委內瑞拉跟台灣不是同樣性質問題，不能拿來類比。

崔天凱說，兩岸統一的方式，不取決於別人幹了些什麼，而是取決自己的判斷與核心利益所在，判斷在什麼情況下，實現統一是最佳方式。

崔天凱呼籲，大陸方面不要有什麼幻想，認為別人幹了什麼事，我們的條件就會好得多，也不見得。人家習慣了一貫的雙標，你怎麼指望他會對你多麼好呢？

崔天凱補充說，中國只要把自己的事情做好，有力量、決心和意志，就可以實現自己的目標。