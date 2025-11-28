仿效xSpace商業模式 韓華航太主導第4次火箭發射 南韓邁入「新太空」時代

南韓民企韓華航太公司主導「世界號」火箭第四次發射成功，未來有機會與太空巨頭xSpace競爭。（圖片來源／KARI）

南韓《朝鮮日報》（Chosun Daily）報導指出，南韓民企韓華航太公司主導「世界號」火箭第四次發射成功，象徵南韓航太業邁入民企主導的「新太空」時代來臨，告別政府主導的「舊太空」，未來有機會跟馬斯克的xSpace星鏈等業務展開競爭，一較長短。

民企第一次主導南韓國產火箭發射

南韓自主研發的運載火箭「世界號」（Nuri、KSLV-Ⅱ）於當地時間27日凌晨1時13分，伴隨一聲巨響，從南部的羅老宇宙中心衝向天空，成功執行第4次太空任務。

「世界號」是南韓發射的第7枚運載火箭，也是南韓第一枚由私人企業主導的國產運載火箭。這象徵南韓從國家主導的航太計畫向商業驅動的「新太空」模式轉型，邁出關鍵一步。

在2021年至2023年5月期間，KARI成功完成三次發射後，經過2年半的時間，第4次火箭發射成功，意義非凡。

這一次韓華航太公司（Hanwha Aerospace），而非首爾政府，首次主導火箭的生產、組裝和供應鏈管理，該公司已正式獲得韓國航空宇宙研究院（KARI）技術授權。

南韓打開在全球航太業競爭的大門

此舉將引導韓華航太最終能夠以完全商業化的方式運作「世界號」系列火箭的發射，為南韓在全球航太業的競爭打開打門，而目前伊隆.馬斯克的SpaceX公司稱霸全球太空商業市場。

27日凌晨為南韓航太史上首次夜間發射火箭，火箭搭載的次世代新型中型衛星3號及12顆小型立方衛星全數順利進入預定軌道，將在2個月運作之後，執行為期一年的太空探測任務。

這顆新一代中型衛星主要執行對光高度敏感的科學任務，例如拍攝微弱的極光、監測氣輝以及分析地球磁層中的等離子體。為了避免陽光干擾，它必須在夜間特定時間進入600公里高的太陽同步軌道。

為了應對深夜發射，工程師加強發射台周圍的照明系統，並且安裝30多台高解析度攝影機來記錄發射和衛星分離過程。

這次發射共搭載13顆衛星，幾乎是去年有效載荷的兩倍，是「世界號」火箭目前為止最複雜的任務。

南韓躋身世界五大航天強國之列

南韓總統李在明在臉書上宣布：「我向大家宣布，我們引以為傲的『世界號』火箭第四次發射成功。我們將繼續致力於透過科技造福人民，並努力躋身世界五大航天強國之列。」

隨著火箭發射成功，南韓正式進入「太空運輸」（Space Delivery）時代，即由私人企業提供太空發射服務。這意味說，南韓民營企業現在擁有利用國產火箭、將世界各地的衛星送入太空的技術。

《韓國先鋒報》（Koreaherald）的報導特別指出，不同於前3次任務，第四次任務的最大差異在於管理。韓華航太公司首次負責火箭製造、組裝、供應鏈協調和地面準備工作，而KARI擔任監督角色，為韓華長期轉型為行業領導公司做好準備。

這種結構與美國模式類似，美國太空總署（NASA）將發射火箭任務移交給民營企業SpaceX、火箭實驗室（Rocket Lab）和相對論太空公司（Relativity Space）等私人企業。

韓華航太未來將全面負責商業服務

當局預計到2027年「世界號」（Nuri）火箭第6次發射時，韓華航太公司將接管幾乎所有發射業務。從第7次發射開始，韓華航太公司將全面負責商業服務，從生產、行銷到簽訂客戶合約，這將象徵第一家商業發射服務提供商的誕生。

據釜慶國立大學太空工程教授金正洙（Kim Jeong-soo）評論說，全球航太產業已發生根本變化。該產業以前由政府和軍事部門主導，如今由衛星通訊、近地軌道網路星座、資料服務和下游應用驅動。

SpaceX憑藉獵鷹（Falcon）火箭和星鏈衛星上網服務，取得巨大商業成功，推動這一轉變，使商業發射火箭服務，成為全球航太經濟的核心支柱。

「太空曾經關乎科學和國家安全，如今，真正的價值在於透過衛星的通信和全球互聯網覆蓋業務。SpaceX已經證明，密集的衛星星座可以產生巨額、可持續的收入。」金正洙解釋說。

