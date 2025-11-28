仿效xSpace商業模式 韓華航太主導第4次火箭發射 南韓邁入「新太空」時代
南韓民企韓華航太公司主導「世界號」火箭第四次發射成功，未來有機會與太空巨頭xSpace競爭。（圖片來源／KARI）
南韓《朝鮮日報》（Chosun Daily）報導指出，南韓民企韓華航太公司主導「世界號」火箭第四次發射成功，象徵南韓航太業邁入民企主導的「新太空」時代來臨，告別政府主導的「舊太空」，未來有機會跟馬斯克的xSpace星鏈等業務展開競爭，一較長短。
民企第一次主導南韓國產火箭發射
南韓自主研發的運載火箭「世界號」（Nuri、KSLV-Ⅱ）於當地時間27日凌晨1時13分，伴隨一聲巨響，從南部的羅老宇宙中心衝向天空，成功執行第4次太空任務。
「世界號」是南韓發射的第7枚運載火箭，也是南韓第一枚由私人企業主導的國產運載火箭。這象徵南韓從國家主導的航太計畫向商業驅動的「新太空」模式轉型，邁出關鍵一步。
在2021年至2023年5月期間，KARI成功完成三次發射後，經過2年半的時間，第4次火箭發射成功，意義非凡。
這一次韓華航太公司（Hanwha Aerospace），而非首爾政府，首次主導火箭的生產、組裝和供應鏈管理，該公司已正式獲得韓國航空宇宙研究院（KARI）技術授權。
南韓打開在全球航太業競爭的大門
此舉將引導韓華航太最終能夠以完全商業化的方式運作「世界號」系列火箭的發射，為南韓在全球航太業的競爭打開打門，而目前伊隆.馬斯克的SpaceX公司稱霸全球太空商業市場。
27日凌晨為南韓航太史上首次夜間發射火箭，火箭搭載的次世代新型中型衛星3號及12顆小型立方衛星全數順利進入預定軌道，將在2個月運作之後，執行為期一年的太空探測任務。
這顆新一代中型衛星主要執行對光高度敏感的科學任務，例如拍攝微弱的極光、監測氣輝以及分析地球磁層中的等離子體。為了避免陽光干擾，它必須在夜間特定時間進入600公里高的太陽同步軌道。
為了應對深夜發射，工程師加強發射台周圍的照明系統，並且安裝30多台高解析度攝影機來記錄發射和衛星分離過程。
這次發射共搭載13顆衛星，幾乎是去年有效載荷的兩倍，是「世界號」火箭目前為止最複雜的任務。
南韓躋身世界五大航天強國之列
南韓總統李在明在臉書上宣布：「我向大家宣布，我們引以為傲的『世界號』火箭第四次發射成功。我們將繼續致力於透過科技造福人民，並努力躋身世界五大航天強國之列。」
隨著火箭發射成功，南韓正式進入「太空運輸」（Space Delivery）時代，即由私人企業提供太空發射服務。這意味說，南韓民營企業現在擁有利用國產火箭、將世界各地的衛星送入太空的技術。
《韓國先鋒報》（Koreaherald）的報導特別指出，不同於前3次任務，第四次任務的最大差異在於管理。韓華航太公司首次負責火箭製造、組裝、供應鏈協調和地面準備工作，而KARI擔任監督角色，為韓華長期轉型為行業領導公司做好準備。
這種結構與美國模式類似，美國太空總署（NASA）將發射火箭任務移交給民營企業SpaceX、火箭實驗室（Rocket Lab）和相對論太空公司（Relativity Space）等私人企業。
韓華航太未來將全面負責商業服務
當局預計到2027年「世界號」（Nuri）火箭第6次發射時，韓華航太公司將接管幾乎所有發射業務。從第7次發射開始，韓華航太公司將全面負責商業服務，從生產、行銷到簽訂客戶合約，這將象徵第一家商業發射服務提供商的誕生。
據釜慶國立大學太空工程教授金正洙（Kim Jeong-soo）評論說，全球航太產業已發生根本變化。該產業以前由政府和軍事部門主導，如今由衛星通訊、近地軌道網路星座、資料服務和下游應用驅動。
SpaceX憑藉獵鷹（Falcon）火箭和星鏈衛星上網服務，取得巨大商業成功，推動這一轉變，使商業發射火箭服務，成為全球航太經濟的核心支柱。
「太空曾經關乎科學和國家安全，如今，真正的價值在於透過衛星的通信和全球互聯網覆蓋業務。SpaceX已經證明，密集的衛星星座可以產生巨額、可持續的收入。」金正洙解釋說。
台泥第三季一口氣認列約150億元損失 歐非水泥和新能源為獲利防線
台積電羅唯仁「帶槍投靠」被列他字案偵辦 是否和8月工程師洩密2奈米製程案有關成釐清重點
台船內部都傳「沒事不要去招惹郭璽」 沒想到他因亂講鄭文隆養小三被提起公訴了
太空人無船可搭！中國急射神舟20號替代 中美太空競賽白熱化
神舟20號的受損，打亂了中國原先的太空人返航安排。隨著神舟20號的太空人經過9天的滯留後，於14日改搭神舟21號回到地球，留在天宮太空站進行半年任務的三名21號組員，則陷入恐怕沒船回家的窘境。中國於是25日發射神舟22號應急，所幸發射成功，太空站上的組員經過11天等待，也終於有了返航船隻待命。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
晉陞火箭衝天「震撼畫面曝」 追趕SpaceX野心不小
台灣晉陞公司在澳洲子公司成功發射火箭，飛行高度達80公里，創下澳洲火箭發射最高紀錄！火箭發射過程畫面震撼，從底部仰望能見火箭衝天而去，從側面拍攝則可見藍天下火箭噴射雲軌跡清晰可見。晉陞公司總經理「劉永裕」表示，這次打破了澳洲的發射紀錄，未來將朝向運送微衛星進入太空的目標邁進，希望能追趕「馬斯克」的「SpaceX」太空發展腳步。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
齊柏林衛星明凌晨升空 太空中心通宵直播
[NOWnews今日新聞]齊柏林衛星延後5次總算發射！我國第一個自製衛星星系「福衛八號」的第一枚衛星「齊柏林衛星」（FS-8A），即將在台灣時間27日（四）凌晨2:18搭乘太空探索公司SpaceX的獵...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
福衛八號「齊柏林衛星」延2天升空 火箭倒數時刻突停在15分
依據 SpaceX 社群貼文及直播節目中說明，火箭在準備發射的過程中，任何微小的狀況都可能影響發射任務的安全，發射團隊還需要更多時間確認，因此取消本日發射；該班次火箭新的發射窗口，預計將延後至台灣時間11月29日凌晨2時18分。太空中心主任吳宗信指出，火箭發射是一項極其...CTWANT ・ 21 小時前
齊柏林衛星又遇「亂流」 改到29日凌晨發射
[NOWnews今日新聞]齊柏林衛星發射再度延後，國家太空中心（TASA）今（27）日凌晨直播衛星發射，但直播畫面卻停在倒數時刻「15分33秒」，為確保保火箭跟衛星安全，取消今日發射，改到11月29日...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
宇宙之謎將解開？日學者宣稱發現「暗物質」首個直接證據
困擾科學界近一世紀、佔據宇宙約27%質量的神祕物質「暗物質」（Dark Matter），其真面目可能首次被直接觀測到跡象。日本天文物理學家宣稱，在銀河系中心發現了特殊的伽瑪射線訊號，這可能是暗物質存在的首個「直接證據」。若這項發現經得起檢驗，將是人類探索宇宙奧秘的歷史性轉捩點。自由時報 ・ 20 小時前
最新！自製Nuri火箭載13顆衛星升空 韓媒：各系統正常運行
[Newtalk新聞] 近年來，南韓政府積極與民間企業合作，共同打造自主研發的運載火箭「Nuri」號，並於當地時間 27 日清晨成功發射升空，投放的 13 枚人造衛星也正常運行，預計陸續與地面基站取得聯繫。在火箭發射成功後，有南韓官員透過記者會表示，南韓政府將延續此次成功經驗，繼續推動太空探索的相關工作，目標成為「世界第五大太空強國」。 根據《韓聯社》報導，當地時間 27 日清晨 1 點 13 分，由南韓政府與韓華航空航天公司共同開發的「Nuri」號火箭成功從全羅南道高興郡的羅老航太中心發射升空，搭載的「新一代中型人造衛星 3 號」也於 1 點 55 分與地面基站取得聯繫，各系統正常運行。火箭順利升空後，南韓科技副總理兼科學技術訊息通訊部長裴慶勳在羅老航太中心召開記者會，高調宣布火箭成功發射並達成預定目標的消息。 報導稱，這是「Nuri」號系列火箭首次在夜間發射升空，並成功按照原定計畫完成運載火箭以及觀測及光等任務。該報導引用南韓宇宙航空廳與航空宇宙研究院公布的數據表示，在發射 122.3 秒後，「Nuri」號在 65.7 公里的高空完成一級分離並點燃二級推進器的目標；在發射後 230新頭殼 ・ 14 小時前
台灣首個自製星系「福衛八號」齊柏林衛星27日凌晨升空
「福爾摩沙衛星八號」為台灣首個自製星系，其中的第一顆衛星「齊柏林（FS-8A）」，預計於11月27日凌晨2時18分，搭乘SpaceX獵鷹九號的Transporter-15火箭航班，自美國加州范登堡太空軍基地發射升空，預計約4時38分與火箭脫離，進入高度561公里、執行對地表取像之光學遙測任務的太陽同步軌道。中時新聞網 ・ 1 天前
福衛八號首顆衛星齊柏林27日凌晨升空 太空中心直播
（中央社記者趙敏雅台北26日電）福衛八號為台灣首個自製光學遙測衛星星系，第1顆衛星「齊柏林衛星」關鍵元件自製研發比率達84%，已運抵美國。國家太空中心今天表示，經4度延後發射，齊柏林衛星預計台灣時間27日凌晨2時18分許升空，太空中心Facebook與YouTube頻道同步直播，邀民眾一起見證。中央社 ・ 1 天前
齊柏林衛星發射5度延宕 美方原因成最大阻礙
國家太空中心第1個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林衛星(FS-8A)」，原定今（27）日凌晨2時18分搭乘SpaceX的獵鷹九號火箭Transporter-15班次升空，但卻疑似因火箭液態氧填充出現異常，且無法於短期內排除，因此由SpaceX宣布，發射計畫延後至29日凌晨2時18分。而這也是齊柏林衛星升空的第5度延後，最早訂於11日發射，卻因美國聯邦航空總署限制發射時間、SpaceX內部調整等因素，一路延宕至29日。中時新聞網 ・ 11 小時前
商業火箭澳洲成功發射 台灣晉陞太空：創新紀錄
（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）台灣晉陞太空集團澳洲公司ATSpace今天在澳洲發射火箭成功。台灣晉陞指出，此次完成火箭發射任務，並創下澳洲商業火箭飛行高度新紀錄，展現團隊技術實力，相當振奮人心。中央社 ・ 17 小時前
齊柏林衛星27日凌晨發射升空 太空中心全程同步直播
在經歷多次延期後，福衛八號「齊柏林衛星」將於台灣時間明（27）日凌晨2時，搭乘SpaceX火箭自加州范登堡基地發射升空，屆時國家太空中心（TASA）將全程同步直播。齊柏林衛星是由台灣自主研發，為福衛八號星系的首顆衛星，未來會陸續由8顆衛星組成完整星系，預計2031年完成佈建。公視新聞網 ・ 1 天前
首度官民攜手！韓世界號火箭第4次發射成功 13顆衛星入軌
南韓自主研發運載火箭「世界號」，今天（27日）凌晨在全羅南道高興郡羅老宇宙中心，成功完成第4次發射。這次是首次採取官民合作模式，民間企業參與製作，官方則負責發射操作，意味著國家太空產業將從政府主導，逐步轉向民間主導。至於火箭搭載新一代中型衛星3號，以及12顆小型立方衛星，已全數順利進入預定軌道，將在2個月初期運作之後，執行為期一年的太空探測任務。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
韓製火箭世界號成功升空 目標每年至少發射一次
（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）韓國自製火箭世界號（NURI，KSLV-II）今天凌晨發射成功，當局在宣布這項消息同時，也表示未來每年至少會發射一次火箭，維持產業生態系運轉。中央社 ・ 1 天前
韓製火箭世界號27日凌晨發射 目前氣候條件良好
（中央社首爾26日綜合外電報導）韓國將在明天凌晨第4次發射自製火箭世界號（NURI，KSLV-II），目標是將次世代中型衛星3號及12顆立方衛星送至600公里高度。目前預計沒有會造成重大妨礙的氣象因素。中央社 ・ 1 天前
美示警俄「中」太空威脅 深化與日合作
記者賴名倫／綜合報導 「日本放送協會」（NHK）26日報導，美國駐日本太空軍（USSPACEFOR-JPN）指揮官勞頓上校，在該單位成軍屆滿週年前夕，公開示警青年日報 ・ 1 天前
